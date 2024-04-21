هاتف هواوي Pura 70 Ultra الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة هواوي الصينية قبل ثلاثة أيام عن هاتفها الجديد Pura 70 Ultra ضمن سلسلة Pura 70 الجديدة، ويُعدّ الإصدار الأرقى في السلسلة. وقد أطلقت شركة هواوي سلسلة Pura 70 رسميًا في الأسواق الصينية بعد إعلانها مباشرةً، وقد بيعت الدفعة الأولى منها خلال دقائق من طرحها للحجز الأولي.

تأتي هذه الهواتف وأبرزها Pura 70 Ultra بمواصفات قوية ويمتاز طراز Ultra بتصميمه الأنيق كما أنه يحتوي على أفضل نظام كاميرا مقارنةً بالهواتف الأخرى في السلسلة. وفيما يلي، سنذكر جميع المواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

1- يأتي بتصميم أنيق ومميز:

يأتي هاتف هواوي Pura 70 Ultra بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهة الخلفية طبقة من الجلد النباتي، وتغطي الشاشة طبقة زجاجية لحمايتها، ويأتي إطار الكاميرات الخلفية بتصميم جديد كُليًا لم تعتمده هواوي من قبل؛ إذ يأتي في شكل مثلث وجميع زواياه مستديرة.

يتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Chanson Green)، والبني (Mocha Brown)، والأبيض (Starburst White)، والأسود (Starburst Black)، هذه الألوان التي يتوفر بها الهاتف في الأسواق الصينية في الوقت الحالي، ومن المُحتمل ألّا تكون جميعها متاحة عند إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.

2- يضم شاشة LTPO AMOLED كبيرة الحجم:

يضم هاتف هواوي Pura 70 Ultra شاشة من نوع LTPO AMOLED كبيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2844 × 1260 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز الشاشة بكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع Kunlun.

3- يدعم الشحن السلكي السريع ويضم بطارية كبيرة:

يحتوي هاتف هواوي Pura 70 Ultra الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

4- يضم كاميرا بمواصفات قوية:

تمتاز هواتف هواوي الرائدة الحديثة بنظام كاميرا متطور، ويتضمن هاتف Pura 70 Ultra كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تتراوح بين f/1.6 و f/4.0، وتدعم تقنية OIS للتثبيت البصري.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يضم هذا الهاتف كاميرا مقرّبة وأخرى فائقة الاتساع، وتأتي الكاميرا الفائقة الاتساع بدقة قدرها 40 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما الكاميرا المقرّبة فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.1، وتدعم تقنية OIS، كما تدعم هذه الكاميرا التقريب البصري بمعدل يبلغ x3.5 وتوفر أطوال بؤرية متعددة تبلغ 22.5 مم و 13 مم و 90 مم.

تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

5- يعمل بمعالج جديد وعالي الأداء:

يعمل هاتف هواوي Pura 70 Ultra بمعالج Kirin 9010 الجديد كُليًا، وهو معالج عالي الأداء، أنتجته شركة هواوي بالتعاون مع SMIC، وهذا المعالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية قدرها 7 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.3 جيجاهرتز.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الهاتف مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

6- يُباع بسعر يبدأ من 1381 دولارًا:

يُباع هاتف Huawei Pura 70 Ultra في الأسواق الصينية بسعر قدره 1381 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وأما الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت فيُباع بسعر قدره 1519 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف هواوي Pura 70 Ultra الجديد:

Huawei Pura 70 Ultra المعالج معالج ( Kirin 9010 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5200 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود والأخضر والبني. نظام التشغيل HarmonyOS 4.2. الوزن 226 جرامًا. السعر يبدأ من 1381 دولارًا