بدأت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي بإطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 15، وهو نظام التشغيل الذي ستعمل به هواتف أندرويد لعامي 2024 و 2025 بمجرد وصول الإصدار النهائي خلال شهر أغسطس أو سبتمبر القادم.

وقد قدمت جوجل هذا العام إصداري معاينة للمطورين فقط، ويُعدّ هذا الإصدار التجريبي هو أكثر إصدارات أندرويد 15 استقرارًا منذ فبراير 2024، عندما أطلقت جوجل أول معاينة للمطورين الذين يتطلعون إلى جعل تطبيقاتهم متوافقة مع النظام قبل الإصدار العام النهائي.

وتقدم جوجل في نظام أندرويد 15 هذا العام عددًا من المزايا والتحسينات الرئيسية التي تعزز مستوى الخصوصية والأمان، وتوفر تجربة استخدام سلسة للتطبيقات، بالإضافة إلى تحسينات جديدة في واجهة المستخدم.

إليك أهم المزايا الجديدة في الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 15:

1- تشغيل التطبيقات في كامل الشاشة تلقائيًا:

ركزت جوجل في نظام أندرويد 15 في تحسين واجهة المستخدم لتشغيل التطبيقات في كامل الشاشة – من الحافة إلى الحافة – تلقائيًا، حتى في الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مثل: الهواتف القابلة للطي، والأجهزة اللوحية.

ويضمن ذلك الاستفادة القصوى من مساحة الشاشة، دون الحاجة إلى تدخل المطورين، إذ كان الأمر يتطلب منهم في السابق كتابة أكواد خاصة لجعل تطبيقاتهم تشغل المساحة الكاملة للشاشة. ولكن مع هذا التغيير، لن تظهر لك أبدًا مساحة فارغة حيث يفترض أن يكون شريط الحالة أو شريط النظام، حتى إذا تغير موقعهما، كما في حالة استخدام الهاتف في الوضع الأفقي (landscape).

ومع هذا التغيير الجديد، ستصبح تجربة المستخدم أكثر سلاسة وجمالية، حيث ستستفيد التطبيقات من كل مساحة الشاشة المتاحة، مما يوفر تجربة غامرة للمستخدمين.

2- تحسين عملية النقر للدفع المستندة إلى NFC:

تقدم جوجل في نظام أندوريد 15 تجربة دفع دون تلامس أكثر سلاسة وموثوقية، إذ أجرت تحسينات مهمة في آلية النقر للدفع المستندة إلى تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) لإجراء عمليات الدفع دون تلامس عبر تطبيق محفظة جوجل وفي التطبيقات الأخرى المتوافقة مع تقنية NFC، عن طريق تسجيل بصمة إصبعك في الأجهزة المدعومة لتنفيذ المعاملة بنحو أفضل.

وتشمل التحسينات تقنيات جديدة لتعزيز الاتصال بين هاتفك وأجهزة الدفع، مما يقلل من وقت الاستجابة ويقلل من احتمالية حدوث الأخطاء. ومن ثم ستساعد هذه التحسينات في جعل عملية الدفع أسرع وأسهل مع تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملة، كما ستكون عملية الدفع أكثر أمانًا مع تقليل احتمالية حدوث الأخطاء أو الرفض.

3- أرشفة التطبيقات على مستوى نظام أندرويد 15:

أعلنت جوجل مزية أرشفة التطبيقات أول مرة العام الماضي في إصدار أندرويد 14، والآن في إصدار هذا العام أضافت دعمًا لهذه المزية على مستوى نظام التشغيل، مما يعني أن جميع متاجر التطبيقات ستكون قادرة على دعمها.

وتعمل مزية أرشفة التطبيقات على إزالة ملفات (APK) والملفات المؤقتة الخاصة بالتطبيقات التي لا تستخدمها بكثرة، مع الاحتفاظ ببياناتك، مما يوفر لك مساحة تخزين إضافية في هاتفك.

كما تتيح لك عرض قائمة التطبيقات التي أرشفتها في أي وقت، واستعادة أي تطبيق مؤرشف بسهولة بنقرة واحدة، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة دون القلق بشأن مساحة التخزين.

4- تأمين بيانات تطبيق جهات الاتصال:

أضافت جوجل أيضًا في نظام أندرويد 15 مزية جديدة لحماية بياناتك في تطبيق جهات الاتصال، وهي التشفير التام للتواصل عن طريق تقنية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption.

ويعني ذلك أن بيانات جهات الاتصال الخاصة بك، بما يشمل: أرقام الهواتف، والعناوين البريدية وغيرها من المعلومات، ستكون محمية تمامًا من الوصول غير المصرح به. وتُعدّ هذه المزية تغييرًا بسيطًا، ولكن لا شك بأنه سيكون مرحبًا به إذا كان لديك أرقام وبيانات مهمة في قائمة جهات الاتصال.

5- تقديم دعم أفضل لمستخدمي طريقة برايل:

طورت جوجل لوحة مفاتيح TalkBack بلغة برايل (TalkBack braille keyboard)، وأدمجتها في نظام أندرويد أول مرة في عام 2020، لتقدم طريقة سريعة ومريحة للمكفوفين للكتابة في الهاتف دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية، ومن وقتها قدمت جوجل العديد من التحسينات الرائعة لمستخدمي طريقة برايل، لجعلها أكثر سهولة في الاستخدام وفعالية.

وقد أضافت جوجل في نظام أندرويد 15 هذا العام دعم TalkBack لشاشات برايل المتصلة عبر USB والبلوتوث باستخدام معيار HID، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع هواتفهم الذكية بسهولة كبرى باستخدام شاشات برايل الخاصة بهم.

وبفضل دعم معيار HID، سيتمكن نظام التشغيل أندرويد من دعم مجموعة كبيرة من شاشات برايل من مختلف الشركات المُصنعة، مما يُتيح للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات دون القلق من توافقها مع هواتفهم.

6- حماية خصوصيتك عند استخدام الشبكات الخلوية والواي فاي:

تركز شركة جوجل بنحو كبير في تعزيز الأمان في الإصدارات التجريبية من نظام أندرويد 15، ويكشف الإصدار التجريبي الحالي عن بعض هذه التحسينات، وأهمها مزية (أمان الشبكة الخلوية) Cellular network security، التي ستحذرك من خلال الإشعارات في حال كون الشبكة الخلوية التي تتصل بها غير آمنة بسبب نقص التشفير، أو إذا كانت الشبكة الخلوية تسجل معرف جهازك الفريد أو معرف بطاقة SIM، مما يُتيح لك اتخاذ قرارات حذرة بشأن مشاركة بياناتك.

كما يقدم نظام أندرويد 15 خيارًا لفرض تشفير الشبكة، مما يمنع هاتفك من الاتصال بشبكات غير مشفرة، ولكن قد يحد ذلك من إمكانية الاتصال ببعض الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك؛ سيسمح لك نظام أندرويد 15 بعدم مشاركة اسم جهازك مع شبكة الواي فاي التي تتصل بها، واستخدام عنوان MAC عشوائي عند الاتصال بشبكات الواي فاي، مما يُصعب على المتسللين تتبع هاتفك ونشاطك عبر الإنترنت.

7- تعزيز الحماية من التطبيقات الضارة التي تعمل في الخلفية:

أكدت جوجل أن نظام التشغيل أندرويد 15 سيمنع أيضًا التطبيقات الضارة التي تعمل في الخلفية من فرض تشغيل تطبيقات أخرى في المقدمة، أو إساءة استخدام صلاحياتها بنحو عام.

بمعنى آخر، يضمن هذا التحديث حماية المستخدمين من البرامج الضارة التي تعمل في الخلفية، والتي قد تحاول القيام بما يلي:

فرض ظهور نوافذ منبثقة مزعجة.

إجبار المستخدم على فتح تطبيقات أخرى غير مرغوب فيها.

استخدام موارد النظام بنحو مفرط دون إذن المستخدم.

التصرف بطرق أخرى ضارة أو مزعجة.