مايكروسوفت تعدل طريقة تنزيل التطبيقات من متجر الويب

أعلنت مايكروسوفت تغييرات كبيرة في كيفية عمل إصدار الويب من متجر التطبيقات، وأصبح الآن بإمكان المستخدمين تنزيل الملفات التنفيذية للتطبيق مباشرة من إصدار الويب من متجر التطبيقات باستخدام أدوات التثبيت الجديدة.

وأدخلت عملاقة البرمجيات تغييرات كبيرة على تطبيق المتجر في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى تعزيز الأداء والقدرة على اكتشاف المزايا الجديدة بسهولة من خلال الخوارزميات المحسنة.

وتطال التغييرات الجديدة مستخدمي نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11.

وجاء إعلان التغييرات في منشور طويل عبر إكس كتبه رودي هوين، وتريد مايكروسوفت تسريع عملية تنزيل التطبيقات وتقليل الإجراءات.

وكانت الطريقة السابقة لتنزيل التطبيقات من إصدار الويب من متجر التطبيقات وتثبيتها تتضمن إجراء ثلاث نقرات، واحدة عبر موقع الويب، وواحدة عبر مربع حوار الارتباط العميق، وواحدة عبر النافذة الصغيرة للمتجر.

وبعد نقر زر “تثبيت” عبر إصدار الويب من متجر التطبيقات، تطالب الشركة المستخدمين بالنقر فوق “فتح المتجر” في مربع حوار “الارتباط العميق”، ومن ثم نقر زر “تثبيت” مرة أخرى في نافذة المتجر الصغيرة لبدء عملية التنزيل.

وكانت هذه العملية المعقدة موجودة لمكافحة البرامج النصية الضارة على حساب تجربة المستخدم، مع أن أدوات التثبيت الجديدة لإصدار الويب من متجر التطبيقات تبسط عملية التثبيت عن طريق تقليل عدد الخطوات.

وتحصل الآن على خيار حفظ التطبيق القابل للتنفيذ عبر حاسوبك بعد نقر زر “تثبيت” الموجود ضمن إصدار الويب من متجر التطبيقات، ويمكنك بعد ذلك فتح الملف القابل للتنفيذ والبدء بتثبيت التطبيق.

ونظرًا إلى أن أدوات التثبيت الجديدة لإصدار الويب من متجر التطبيقات تمتلك المنطق والتعليمات البرمجية نفسها مثل تطبيق المتجر وتُجمّع بتنسيق صغير ومستقل قابل للتنفيذ، فإنك تحصل على العديد من المزايا.

ويتطلب تنزيل التطبيق الآن نقرتين فقط، وتعمل أدوات التثبيت بسرعة من خلال تطبيق المتجر، بالإضافة إلى أنها محدثة دائمًا وتتضمن المزايا الحديثة وتدعم جميع المنتجات، ويمكنك استخدام أدوات تثبيت الويب الجديدة للحصول على العديد من التطبيقات في وقت واحد.