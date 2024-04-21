كيف تحمي معلومات الدفع الخاصة بك باستخدام خدمة Google Pay؟

Google Pay هي خدمة دفع سريعة وآمنة تقدمها شركة جوجل، ويمكن استخدامها للدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر المحلية، كما يمكنك استخدامها لإرسال الأموال إلى الأصدقاء وأفراد العائلة.

تتضمن Google Pay مجموعة من مزايا الأمان المدمجة، للحفاظ على معلومات الدفع الخاصة بك آمنة، وقد نشرت شركة جوجل قبل عدّة أيام عبر مدونتها ثلاث طرق يمكن اتباعها للحفاظ على أمان تفاصيل الدفع باستخدام خدمة Google Pay، وهذه الطرق هي:

1- إجراء الدفعات الرقمية باستخدام Google Pay:

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجلة Forbes Advisor، يستخدم ما نسبته 53% من الأشخاص المحافظ الرقمية أكثر من طرق الدفع التقليدية.

إن عمليات الدفع دون تلامس ليست مريحة فحسب، بل إنها أيضًا أكثر أمانًا من تمرير بطاقتك عبر جهاز الدفع الإلكتروني. ولكن لضمان الحفاظ على أمان معلومات الدفع الخاصة جرّب الدفع باستخدام خدمة Google Pay، فعند إضافة بيانات بطاقة الدفع إلى هذه الخدمة تُنشئ رقم حساب افتراضي خاص بالجهاز، حتى لا يُخزّن رقم بطاقتك الحقيقي في جهازك.

وإذا تعرّض جهازك للسرقة، يمكنك الاطمئنان على أن بيانات الدفع الخاصة بك آمنة؛ لأنه تجب مصادقة أي عملية دفع دون تلامس عبر Google Pay باستخدام قفل الشاشة.

2. إنشاء بطاقة افتراضية في متصفح كروم:

البطاقة الافتراضية (virtual card) هي نسخة رقمية من بطاقة الائتمان الخاصة بك، ويُستبدل رقم البطاقة الأصلي المكون من 15 أو 16 رقمًا برقم بطاقة جديد. وهذا الرقم هو الذي يشاركه المتصفح مع الشركات؛ مما يساعد في حمايتك من الاحتيال. وتضيف البطاقات الافتراضية طبقة إضافية من الأمان عند التسوق عبر الإنترنت، وهذه المزية توفرها Google Pay.

من السهل إعداد بطاقة افتراضية من خلال Google Pay، فبعد إدخال رقم بطاقتك الحقيقي سيظهر لك خيار حفظها كبطاقة افتراضية. بمجرد القيام بذلك، ستتمكن من استخدام بطاقتك الافتراضية في المرة التالية التي تدفع فيها باستخدام مزية الملء التلقائي عبر المتاجر الإلكترونية في متصفح كروم.

3- التحقق من إعدادات الأمان والخصوصية لديك:

وفقًا لاستطلاع بشأن المدفوعات الرقمية أجرته شركة McKinsey، يقول ما نسبته 69% من المشاركين إن الأمان والثقة بمقدِم الخدمة من أهم معاييرهم عند اختيار المحفظة الرقمية.

وتُعدّ خدمة Google Pay من أبرز خدمات الدفع الإلكتروني الآمنة التي يمكنك اختيارها، فقد صممت جوجل خدمة الدفع الخاصة بها لمراعاة الخصوصية والأمان وتسهيل التحكم في بيانات الدفع، على سبيل المثال: يمكنك حفظ طريقة الدفع أو إزالتها من حسابك في أي وقت، وتشغيل مزية الملء التلقائي أو إيقاف تشغيلها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها الشركة لحماية حسابك في جوجل تنطبق على بطاقات الدفع الخاصة بك أيضًا. على سبيل المثال: تطلب شركة جوجل التحقق من هويتك قبل السماح بإجراء دفعات من جهاز جديد.