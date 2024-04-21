كيفية إنشاء ملصقات من الصور في تطبيق تيليجرام

أطلقت منصة تيليجرام قبل أسبوع مزية جديدة مجانية تتيح لك إنشاء ملصقات بسهولة داخل تطبيق تيليجرام باستخدام الصور المخزنة في معرض الصور أو التي تلتقطها مباشرة من الكاميرا. وهذه المزية متاحة لجميع المستخدمين سواء كانوا مشتركين في إصدار Telegram Premium أم لا.

ومع أن تطبيق تيليجرام يسمح للمستخدمين بتحميل الملصقات، فإن هذه المزية الجديدة تتيح لك استخدام صورك لإنشاء ملصقات خاصة بك، مع إمكانية تحريرها بإضافة نص وضبط التشبع والرسم على الملصق، وإضافة ملصقات أخرى مجهزة سابقًا إلى الملصق الجديد.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزية وكيفية استخدامها:

1- كيفية إنشاء ملصقات في تطبيق تيليجرام:

قبل البدء باستخدام مزية الملصقات الجديدة، تحقق من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية لإنشاء ملصقات من صورك داخل تطبيق تيليجرام:

افتح دردشة معينة في تطبيق تيليجرام، ثم انقر فوق أيقونة الرموز التعبيرية الموجودة في الجهة اليسرى من مربع الدردشة. انتقل إلى تبويب (الملصقات) Stickers، وسترى أيقونة الجمع (+). انقر فوقها لإضافة ملصق جديد. اسمح لتطبيق تيليجرام بالوصول إلى الكاميرا والمعرض، ثم يمكنك تحديد صورة من المعرض لتحويلها إلى ملصق. بعد تحميل الصورة يمكنك قص العنصر الأساسي في الصورة لإنشاء ملصق، ويكون ذلك بتحديد العنصر، ثم النقر فوق زر (قص العنصر) Cut Out an Object. سيظهر العنصر بعد ذلك مع خلفية شفافة، ويمكنك إضافة نص وتطبيق تعديلات أخرى في الملصق. بمجرد أن يصبح الملصق الخاص بك جاهزًا، يمكنك النقر فوق أيقونة علامة الصح، وسيكون لديك بعد ذلك خيار إرسال الملصق أو حفظه في مجموعة الملصقات. عندما تضغط على زر الإرسال، سيظهر الملصق الخاص بك في الدردشة. من المهم معرفة أن المستلم سيكون قادرًا على إعادة توجيه ملصقاتك إلى محادثات أخرى، لذا يجب عدم استخدام أي صور شخصية لا تريد ظهورها في دردشات أخرى في تيليجرام.

2- ما المزايا الجديدة الأخرى في تطبيق تيليجرام؟

أطلقت منصة تيليجرام في مطلع شهر مارس 2024 عددًا من المزايا الجديدة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المجموعات داخل تطبيق تيليجرام. ومن أبرز المزايا الجديدة التي أُضيفت إلى المجموعات: إمكانية نشر القصص (Stories) والسماح للأعضاء داخل المجموعة بالتفاعل معها بالردود والوجوه التعبيرية.

يمكنك تعرّف المزيد حول هذه المزية والمزايا الأخرى الجديدة في تيليجرام في مقال: “تيليجرام تطلق مزايا جديدة للمجموعات“