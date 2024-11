سيارة تسلا الكهربائية تطفو على الماء في الفيضان.. إليك التفاصيل

شهدت دولة الإمارات يوم الثلاثاء الماضي هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ عقود، مما تسبب في حدوث فيضانات عنيفة اجتاحت إمارة دبي، والإمارات الأخرى، وقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال 24 ساعة فقط، تُعدّ حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

ونتيجة لذلك؛ غمرت المياه الشوارع وتقطعت السبل بعدد من السيارات، ولكن هذا لم يمنع بعض سائقي سيارات تسلا الكهربائية الذين قرروا القيادة عبر ما يبدو أكثر من ثلاثة أقدام من المياه، وبالفعل نجحت السيارات في تجاوز المياه.

وهنا نود أن نؤكد أن فريق البوابة التقنية كان شاهدًا على الوضع الاستثنائي الذي تعرضت له دولة الإمارات وخاصة دبي من جراء الظروف الجوية وحالة الطقس، كما نود أن نشيد بالجهود العظيمة والجبارة التي بذلتها السلطات الإماراتية للحد من الأضرار الناجمة عن هذا الوضع الاستثنائي؛ إذ أشارت الدراسات إلى أن كمية الأمطار التي شهدتها الدولة في يوم واحد تعادل كمية الأمطار التي تهطل في أشهر في لندن.

نعم؛ السيارات الكهربائية لديها القدرة على الطفو في مياه الفيضانات العميقة لمدة قصيرة من الوقت؛ وذلك لأنها لا تحتوي على مجاري هواء للمحرك أو أنابيب عادم قد تدخل إليها المياه، مما يؤثر سلبًا في المحرك. في حين أن الخوض في المياه العميقة بسيارة ذات محرك احتراق يعرضك لخطر دخول الماء إلى فتحة السحب، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على الأجزاء الداخلية للمحرك.

وقد صرح إيلون ماسك؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية في تغريدات عبر منصة (إكس) أن سيارات تسلا الكهربائية يمكن أن تطفو في الماء بنحو جيد بما يكفي لتحويلها إلى قوارب، ولكن لمدة قصيرة من الوقت.

ففي عام 2016 نشر إيلون ماسك مقالًا من موقع (Electrek) يتحدث عن عبور شخص بسيارته (Tesla Model S) نفقًا مغمورًا بالمياه، وعلق عليه قائلًا: “نحن لا ننصح بذلك، لكن الطراز S يطفو جيدًا بما يكفي لتحويله إلى قارب لمدة قصيرة من الوقت”.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.

وفي عام 2022 كتب في تغريدة: “ستكون سيارة (Tesla Cybertruck) الجديدة مقاومة للماء بدرجة كافية لتستخدم كقارب لمدة وجيزة، مما يسمح لها بعبور الأنهار والبحيرات الضحلة نسبيًا.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy

وقد وفرت الأمطار القياسية التي شهدتها مدينة دبي الأسبوع الماضي الظروف المثالية للتحقق من ادعاءات إيلون ماسك حول قدرة سيارات تسلا على الطفو على الماء في أثناء الفيضانات، حيث نشر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجاربهم للعبور بسيارات تسلا في شوارع المدينة التي غمرتها المياه.

وقد نشر شاب يُدعى (تشال بريتام) تجربته في قيادة سيارة تسلا (Model Y) خلال فيضانات دبي عبر منصة إكس، قائلًا: “إنه حظي بأفضل تجربة قيادة خلال فيضانات دبي مع سيارة تسلا (Model Y)، “كنا نطفو في السيارة حرفيًا”.

