سيارة تسلا الكهربائية تطفو على الماء في الفيضان.. إليك التفاصيل

شهدت دولة الإمارات يوم الثلاثاء الماضي هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ عقود، مما تسبب في حدوث فيضانات عنيفة اجتاحت إمارة دبي، والإمارات الأخرى، وقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال 24 ساعة فقط، تُعدّ حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

ونتيجة لذلك؛ غمرت المياه الشوارع وتقطعت السبل بعدد من السيارات، ولكن هذا لم يمنع بعض سائقي سيارات تسلا الكهربائية الذين قرروا القيادة عبر ما يبدو أكثر من ثلاثة أقدام من المياه، وبالفعل نجحت السيارات في تجاوز المياه.

وهنا نود أن نؤكد أن فريق البوابة التقنية كان شاهدًا على الوضع الاستثنائي الذي تعرضت له دولة الإمارات وخاصة دبي من جراء الظروف الجوية وحالة الطقس، كما نود أن نشيد بالجهود العظيمة والجبارة التي بذلتها السلطات الإماراتية للحد من الأضرار الناجمة عن هذا الوضع الاستثنائي؛ إذ أشارت الدراسات إلى أن كمية الأمطار التي شهدتها الدولة في يوم واحد تعادل كمية الأمطار التي تهطل في أشهر في لندن.

ولكن كيف حدث ذلك؛ وهل فعلًا للسيارات الكهربائية القدرة على الطفو في المياه؟

نعم؛ السيارات الكهربائية لديها القدرة على الطفو في مياه الفيضانات العميقة لمدة قصيرة من الوقت؛ وذلك لأنها لا تحتوي على مجاري هواء للمحرك أو أنابيب عادم قد تدخل إليها المياه، مما يؤثر سلبًا في المحرك. في حين أن الخوض في المياه العميقة بسيارة ذات محرك احتراق يعرضك لخطر دخول الماء إلى فتحة السحب، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على الأجزاء الداخلية للمحرك.

وقد صرح إيلون ماسك؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية في تغريدات عبر منصة (إكس) أن سيارات تسلا الكهربائية يمكن أن تطفو في الماء بنحو جيد بما يكفي لتحويلها إلى قوارب، ولكن لمدة قصيرة من الوقت.

ففي عام 2016 نشر إيلون ماسك مقالًا من موقع (Electrek) يتحدث عن عبور شخص بسيارته (Tesla Model S) نفقًا مغمورًا بالمياه، وعلق عليه قائلًا: “نحن لا ننصح بذلك، لكن الطراز S يطفو جيدًا بما يكفي لتحويله إلى قارب لمدة قصيرة من الوقت”.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

وفي عام 2022 كتب في تغريدة: “ستكون سيارة (Tesla Cybertruck) الجديدة مقاومة للماء بدرجة كافية لتستخدم كقارب لمدة وجيزة، مما يسمح لها بعبور الأنهار والبحيرات الضحلة نسبيًا.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022

وقد وفرت الأمطار القياسية التي شهدتها مدينة دبي الأسبوع الماضي الظروف المثالية للتحقق من ادعاءات إيلون ماسك حول قدرة سيارات تسلا على الطفو على الماء في أثناء الفيضانات، حيث نشر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجاربهم للعبور بسيارات تسلا في شوارع المدينة التي غمرتها المياه.

Tesla model Y in Dubai rains. Unbelievable

pic.twitter.com/hjvZNQaBQ2 — Moments & memories (@momentmemori) April 16, 2024

وقد نشر شاب يُدعى (تشال بريتام) تجربته في قيادة سيارة تسلا (Model Y) خلال فيضانات دبي عبر منصة إكس، قائلًا: “إنه حظي بأفضل تجربة قيادة خلال فيضانات دبي مع سيارة تسلا (Model Y)، “كنا نطفو في السيارة حرفيًا”.

Meanwhile in Dubai, every other car is stuck in the Flood 🌊 Except @tesla I had the best experience with the tesla model Y @Tesla @elonmusk we were literally floating in the car 🚗 #token2049 #tesla #dubai #web3 #crypto pic.twitter.com/ab6lvdhVvX — Chaal Pritam (@ChaalPritam) April 16, 2024

وقد انتشر مقطع الفيديو الذي نشره (تشال بريتام) عبر حسابه بسرعة كبيرة، إذ استخدمته وسائل الإعلام العالمية لتشير إلى قوة سيارات تسلا الكهربائية واصفة إياها بأنها تبحر في الماء كما تفعل على الطرق. وقد حقق هذا المقطع عبر منصة تيك توك ملايين المشاهدات حتى الآن.

وفي مقطع فيديو آخر عبر تيك توك حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة، تظهر سيارة تسلا من الداخل وهي تسير عبر المياه التي يبدو أنها تكاد تغمر السيارة بالكامل.

كما نشر مستخدم آخر يُسمى (Alex Krüger) عبر منصة إكس مقطع فيديو لسيارة تسلا (Model 3) بيضاء وهي تخوض في المياه العميقة، ونشر الفيديو مع نص يقول: “دبي الآن. شخص شجاع. لكنه لم ينجح”.

Dubai now. Brave soul. He does not make it. pic.twitter.com/bf4W1oJ40W — Alex Krüger (@krugermacro) April 16, 2024

ولكن رد عليه الشخص الذي كان يقود سيارة تسلا بمقطع فيديو يوضح أنه قد نجح بالفعل في القيادة عبر شوارع دبي المغمورة بالمياه.

That was me, I made it🤔😅 pic.twitter.com/yVgUWKsbyM — MisterSpread (@MisterSpread) April 16, 2024

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي أيضًا قد شهدت مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا فيضانات شديدة، وقد نشر وقتها ماسك مقطع فيديو لسيارة تسلا تسير في المياه، معلقًا عليه بعبارة قصيرة، وهي: (السيارة المائية) The Car Aquatic. ولكن المياه في شوارع سان دييغو كانت ضحلة للغاية عند مقارنتها بعمق المياه التي شدتها شوارع مدينة دبي، والتي سارت فيها سيارات تسلا الكهربائية بسهولة.

The Car Aquatic https://t.co/P7KYF8J8HF — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023

هل اقتصر الأمر خلال فيضانات دبي على سيارات تسلا فقط؟

لا؛ لم يقتصر الأمر خلال فيضانات دبي على سيارات تسلا الكهربائية، إذ أثبتت بعض السيارات الكهربائية الأخرى قدرتها على الطفو فوق مياه الفيضانات العميقة، ومنها: سيارة (بورشه تايكان) Porsche Taycan، التي تظهر في مقطع الفيديو التالي:

Porsche Taycan, sel sularından bir hız teknesi gibi kurtuldu. pic.twitter.com/gj5NVJIZGT — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 17, 2024

ولكن ما مدى خطورة قيادة سيارة كهربائية في المياه؟

تتمتع سيارات تسلا والسيارات الكهربائية الأخرى بقدرتها على السير في المياه؛ لأنها لا تحتاج إلى الهواء لتشغيلها، في حين تحتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) إلى استخدام الهواء من الغلاف الجوي لإشعال الوقود في أسطواناتها.

إذ تمتاز المركبات الكهربائية بأنها لا تحتاج إلى الهواء لتشغيلها، وعادةً ما تكون مجموعة البطاريات ووحدات القيادة الخاصة بها مغلقة تمامًا، وحتى لو غمرتها المياه بالكامل تقريبًا فيجب أن تستمر العجلات بالدوران ما دام الماء لا يصل إلى أي توصيلات كهربائية، وذلك بعكس سيارات الاحتراق ICE تمامًا.

ومع ذلك؛ لا توصي شركة تسلا بالقيادة عبر المياه العميقة؛ لأن المياه قد تصل إلى المقصورة، إذ قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي أو خلل في الأنظمة المساعدة، ويمكن أن تتسبب المياه العميقة أيضًا في ضبابية المصابيح الخلفية، أو توقف الكاميرات وأجهزة الاستشعار الخارجية عن العمل، وهنا قد تتعرض إلى خطر الاصطدام بشيء ما، بالإضافة إلى ذلك قد تظهر مشكلات في السيارة لاحقًا إذا بقيت في المياه مدةً طويلة، إذ قد يؤثر الأمر في بعض العوازل.

علاوة على ذلك؛ يجب أن تعلم أن الأضرار الناجمة عن قيادة سيارتك الكهربائية في المياه لا يغطيها الضمان الخاص بها، إذ توضح شركة تسلا عبر موقعها الإلكتروني أن الضمان لا يشمل حالات تعرض سيارتها للفيضانات أو الأحداث الجوية القاسية أو غمرها في الماء (خاصة في المياه المالحة)، وذلك مع تصريحات إيلون ماسك الكثيرة حول قدرات الطرز المختلفة من سيارات شركته على عبور المياه.