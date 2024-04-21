“روشن” و”سيسكو” تتعاونان لتعزيز مفهوم المباني الذكية

أعلنت مجموعة (روشن) المطور العقاري الوطني في المملكة العربية السعودية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (سيسكو) تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجالات تصميم وبناء المباني الذكية المستدامة والمقاومة للتغيرات المستقبلية.

وتركز مذكرة التفاهم مع شركة (سيسكو) في إمكانية التعاون المشترك بين الشركتين لتوظيف استخدامات تقنية إنترنت الأشياء في بناء المباني الذكية والمستدامة والمقاومة للتغيرات المستقبلية. وستشهد هذه المبادرة نشر تقنيات (سيسكو) المتطورة للمساعدة في تمكين مركز الابتكار الذي تعمل المجموعة على تأسيسه.

وبهذه المناسبة، قال جايش ماجانلال؛ الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرقمنة في مجموعة روشن: “تدعم التكنولوجيا كل ما نقوم به في روشن، وهذه الاتفاقية مع سيسكو ستساعدنا في الاستفادة من تقنيات جديدة مثل: إنترنت الأشياء لتقديم ابتكارات جديدة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة المباني الذكية”. مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية، هو استخدام التكنولوجيا لصالح سكان مجتمعاتنا في جميع أنحاء المملكة.

ومن جهته؛ أشار سلمان فقيه؛ المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية، إلى أن التعاون مع مجموعة روشن يؤكد تركيز سيسكو في الاستفادة من التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة لبناء مجتمعات رقمية ذكية في المملكة، وتهدف المبادرة إلى استكشاف استخدام أحدث التقنيات لتمكين مجموعة روشن رقميًا، ودعم الشركة لتأدية دور رئيسي في نمو سوق العقارات في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة (روشن) – وهي من المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي – تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة توفر أسلوب حياة عصريًا وتضم أفضل المرافق.

كما تبني مجتمعات مستدامة من خلال تطوير أكثر من 200 مليون متر مربع، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%. وبحلول عام 2030، ستقوم روشن ببناء أكثر من 400,000 منزل، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مدرسة، وأكثر من 700 مسجد.