جوجل شات تتيح إدماج رسائل سلاك وتيمز

أتاحت منصة الدردشة جوجل شات ميزة التواصل المباشر مع مستخدمي خدمتي سلاك وتيمز عبرها دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

وكانت جوجل قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستسمح بالتكامل مع الخدمتين الخارجيتين، وقد تمكن عدد قليل من عملاء “ورك سبيس” الذين يدفعون رسومًا دورية من الوصول إلى تلك الميزة في الوضع التجريبي. قبل أن تتيحها جوجل الآن لكافة المشتركين ضمن حسابات المؤسسات، وهي ليست متاحة حاليًا للمشتركين العاديين.

وتتيح أيضًا منصة سلاك Slack التابعة لشركة سيلزفورس ومنصة تيمز Teams التابعة لشركة مايكروسوفت التواصل بين الموظفين وفرق العمل داخل الشركات والمؤسسات على نحو أساسي، كما هو الحال مع خدمة جوجل شات.

ومع ذلك، إذا كان يرغب مستخدمو “ورك سبيس” في الاتصال بمنصتي سلاك أو تيمز، فسيحتاجون إلى شراء ترخيص خاص من شركة Mio، وهي شركة متخصصة في جعل منصتي جوجل ورك سبيس و مايكروسوفت 365 تعملان معًا على نحو فعال.

وبالإضافة إلى إتاحة المراسلة بين المنصات المختلفة، تتيح أيضًا Mio مشاركة الملفات بشكل آمن وتحرير الرسائل أو حذفها وإضافة الرموز التعبيرية والصور المتحركة والتفاعلات والإشارة إلى الزملاء بغض النظر عن المنصة التي يستخدمونها.

ويرى مراقبون أن تلك الخطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ بالحسبان الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجهات التنظيمية تجاه الشركات التقنية الكبرى لجعل منتجاتها تعمل معًا على نحو أفضل وكسر أي عمليات احتكار محتملة منها.