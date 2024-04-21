جوجل تخطط لعرض حالة ذاكرة التخزين في أندرويد 15

أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل القادم أندرويد 15، وقد كشفت رسميًا عن بعض المزايا القادمة، كما رُصدت مزايا أخرى مخفية في النظام ما زالت تعمل جوجل على تطويرها، ومنها ميزة عرض حالة ذاكرة التخزين الداخلية.

وستكون المعلومات المرتبطة بصحة ذاكرة التخزين في الجهاز متاحة في تطبيق “تشخيص الجهاز” Device Diagnostics الجديد الذي يعرض العمر الافتراضي المُقدر لذاكرة التخزين الداخلية في صورة نسبة مئوية.

وستكون تلك المعلومات متاحة أيضًا من نظام أندرويد 15 في واجهة برمجة التطبيقات للأنظمة المخصصة المبنية على نظام أندرويد وغيره من التطبيقات.

وتتطلب تلك الميزة أن تدعم ذواكر التخزين الداخلية منظومة Health HAL في نظام أندرويد من الشركة المصنعة. وفي حال عدم التوافق معها، فلن تُعرض المعلومات المرتبطة بصحة ذاكرة التخزين.

ومن الجدير بالذكر أن شرائح التخزين لها عمر افتراضي محدود يتأثر بمقدار استخدامها مثل باقي المكونات الأخرى في الأجهزة كالبطارية.

ويعمل نظام أندرويد دوريًا على إجراء صيانة لشرائح التخزين من أجل إطالة عمرها، لكن المستخدمين حاليًا لا يستطيعون معرفة مقدار العمر المتبقي لها في أجهزتهم.

ومنذ أواخر العام الماضي، تعمل جوجل على عرض معلومات مفيدة بشأن الأجهزة التي يعمل عليها نظام أندرويد، بدايةً من المعلومات المتعلقة بالبطارية مثل تاريخ التصنيع وعدد الدورات والحالة الصحية، والتي تعد جميعها عوامل مفيدة في معرفة الوقت المناسب لاستبدال البطارية.