أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية للحفاظ على سلامة أطفالك

تطبيقات الرقابة الأبوية هي تطبيقات تسمح للآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت والحد من وصولهم إلى أي محتوى غير مناسب. وتتضمن العديد من هذه التطبيقات مزايا تسمح للآباء بوضع قيود زمنية لاستخدام الإنترنت، ومنع الطفل من الوصول إلى مواقع ويب محددة، وتقديم تنبيهات فورية إذا حاول الطفل تجاوز القيود الخاصة بالمحتوى.

إن استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية طريقة مناسبة للمساعدة في الحفاظ على سلامة طفلك عند استخدام الإنترنت. وتتوفر العديد من التطبيقات الموثوقة والآمنة للرقابة الأبوية المُتاحة لمساعدتك في مراقبة أنشطة أطفالك الصغار بهدف الحفاظ على سلامتهم، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز هذه التطبيقات:

1- تطبيق Qustodio:

يقدم Qustodio مجموعة من المزايا للمساعدة في الحفاظ على سلامة أطفالك. ويتضمن هذا التطبيق حدودًا زمنية يومية لاستخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي يمكنك ضبطها شخصيًا والتحكم في مقدار الوقت الذي يستخدم فيه طفلك الجهاز.

هناك أيضًا مزية حظر التطبيقات وهي مزية تمنع طفلك من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات غير المناسبة. ويتضمن هذا التطبيق أيضًا مزايا لتتبع موقع الطفل، ولاستخدامه ما عليك سوى تنزيل التطبيق في هاتفك والتطبيق المصاحب في هاتف طفلك لتتمكن من مراقبة نشاطه.

يتوافق تطبيق Qustodio مع الأجهزة المختلفة، ويشمل ذلك: الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS والأجهزة اللوحية وحواسيب ماك وويندوز، وباستخدام الخطة المجانية يمكنك الإشراف على جهاز واحد، ولكن يمكنك الترقية لمراقبة ما يصل إلى 5 أجهزة أو أكثر بحسب الخطة التي تختارها.

تطبيق Qustodio مُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Kaspersky Safe Kids:

يقدم Kaspersky Safe Kids العديد من أفضل المزايا الخاصة بالرقابة الأبوية، فبالإضافة إلى إمكانية تقييد عرض المحتوى الخاص بالبالغين ومواقع البث مثل: يوتيوب، يمكنك الاختيار من العديد من الفئات المجهزة سابقًا لتسهيل إعداد الضوابط الأبوية.

يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تتضمن المواقع والألعاب التي تود حظرها؛ مما يمنحك التحكم الكامل في المواقع التي يمكن لطفلك الوصول إليها. ومن الممكن أيضًا قبول أو رفض طلبات الوصول إلى بعض المواقع لحظيًا. كما يمكنك تحديد عدد الساعات التي يمكن لطفلك استخدام الجهاز خلالها يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة موقع طفلك عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عندما يكون طفلك في الخارج. وباستخدام Kaspersky، يمكنك مراقبة جميع الأجهزة التي يستخدمها طفلك باشتراك واحد، سواء كان يستخدم حاسوب ماك أو حاسوب ويندوز أو هاتف آيفون أو هاتف أندرويد.

تطبيق Kaspersky Safe Kids مُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Google Family Link:

يُعدّ Google Family Link خيارًا جيدًا للرقابة الأبوية مع أنه يفتقر إلى بعض المزايا المتقدمة. وباستخدام هذا التطبيق يمكنك إعداد حدود زمنية لاستخدام جهاز طفلك، والموافقة على التطبيقات التي يريد طفلك تنزيلها أو رفضها، وتقييد الوصول إلى يوتيوب، وستتلقى أيضًا تنبيهات تتعلق باستخدام الويب والتطبيقات المختلفة.

يتضمن هذا التطبيق أيضًا مزية التتبع عبر نظام GPS لتتبع موقع أطفالك الصغار عندما يكونون في الخارج، وتنبيهك عند وصول طفلك إلى المنزل.

هذا التطبيق مجاني، ويجد العديد من المستخدمين أن Google Family Link خيار مناسب لهم، ومع ذلك، تجب معرفة أن العديد من المزايا مُقيّدة ولا يمكن استخدامها إلا عندما يكون الأطفال دون سن 13 عامًا.

تطبيق Google Family Link مُتاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور مجانًا.

4- تطبيق Norton Family Premier:

يساعدك Norton Family Premier في مراقبة المواقع والتطبيقات التي يزورها طفلك مع السماح لك بحظر مواقع ويب محددة وخدمات معينة عبر الإنترنت.

يمكنك معرفة مقاطع الفيديو التي يشاهدها طفلك وأي مصطلحات بحث استخدمها، وإذا كان طفلك بحاجة إلى الإنترنت لأداء المهام الدراسية فيمكنك تشغيل وضع وقت المدرسة حتى يتمكن طفلك من الوصول إلى المحتوى المتعلق بالموضوعات الدراسية.

يمكنك أيضًا وضع حدود لاستخدام الإنترنت بناءً على الأوقات التي تجدها مناسبة لك ولأطفالك؛ مما يسمح لهم بالوصول إلى الإنترنت فقط عندما ترى ذلك مناسبًا.

من ناحية أخرى، تساعدك مزايا تتبع الموقع الجغرافي في البقاء على اطلاع على مكان وجود أطفالك.

تطبيق Norton Family Premier مُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Net Nanny:

يسمح لك تطبيق Net Nanny بمراقبة نشاط طفلك عبر الإنترنت، ويمكنك تعرّف المواقع التي يزورها من خلال التنبيهات الفورية التي تصلك عندما يزور طفلك مواقع غير مناسبة، وتوجد تنبيهات خاصة لإبلاغك فورًا عندما يزور مواقع أو تطبيقات تتعلق بالمخدرات أو المحتوى الإباحي أو الأسلحة أو الانتحار.

تمنحك مزية Family Feed ملخصًا لنشاط طفلك لتتعرف التطبيقات التي زارها طفلك بالضبط، كما يتيح لك هذا التطبيق التحقق من موقع طفلك في أي وقت.

تطبيق Net Nanny مُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.