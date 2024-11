أبرز الفروق بين سماعتي Nothing Ear و Nothing Ear (a)

Nothing Ear و Nothing Ear (a) هما أحدث السماعات اللاسلكية التي أطلقتها شركة Nothing، وتمتاز كلتا السماعتين بتصاميم فريدة وتحتويان على مزايا مماثلة، وتدعمان خاصية إلغاء الضوضاء. ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما، وسنركز في هذا المقال على أبرز الفروق بين سماعتي Nothing Ear و Nothing Ear (a) فيما يتعلق بالتصميم وجودة الصوت وعمر البطارية:

1- تأتي سماعة Nothing Ear (a) بلون جديد مميز:

تُعدّ سماعة Ear (a) المنتج الأول من المنتجات الصوتية التي تطلقها شركة Nothing الذي يأتي بلون ثالث غير الأسود أو الأبيض؛ إذ تتوفر هذه السماعة باللون الأصفر، وتأتي مع سيقان باللون الأسود لكن الجزء العلوي يأتي باللون الأصفر، وأما سماعة Ear فتأتي باللون الأبيض أو الأسود.

2- تدعم سماعات Nothing Ear مزية EQ المتقدمة:

تدعم سماعات Ear مزية Advanced Equaliser الموجودة في تطبيق Nothing X. وتتيح لك مزية EQ المتقدمة ضبط الموسيقا وفقًا لرغباتك، ومشاركة إعدادات EQ الخاصة بك مع الأصدقاء من خلال إنشاء رمز الاستجابة السريعة QR Code لإعدادات EQ.

تدعم سماعات Ear أيضًا مزية ملف الصوت الشخصي (Personal Sound Profile) التي تستخدم اختبار Ear Tip Fit المصمم لمساعدتك في تحديد حجم سدادة الأذن المناسب لأذنيك من خلال تشغيل أصوات مختلفة عند وضع كل سدادة، لتتمكن من تحديد الحجم الذي يمنحك جودة صوت فضلى.

يدعم طراز (a) اختبار Ear Tip Fit، لكنه لا يدعم مزية EQ المتقدمة ولا ملف الصوت الشخصي.

3- تمتاز Ear (a) بعمر البطارية الطويل:

تتفوق سماعات Ear (a) على سماعات Ear بعمر البطارية؛ إذ تستمر سماعات Ear (a) بالعمل مدة قدرها تسع ساعات ونصف مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ولمدة قدرها خمس ساعات ونصف عند تشغيلها.

ويمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل مدة قدرها 42 ساعة ونصف مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية (ANC)، ولمدة قدرها 24 ساعة ونصف مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية (ANC).

أما سماعة Ear، فتستمر بالعمل مدة قدرها 8 ساعات ونصف عند إيقاف تشغيل خاصية (ANC)، ولمدة قدرها 5 ساعات عند تشغيلها، كما تستمر بالعمل مدة قدرها 40 ساعة ونصف مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية (ANC)، ولمدة قدرها 24 ساعة مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية (ANC).

تدعم كلتا السماعتين الشحن السريع، ويمكن شحنهما مدة قدرها 10 دقائق واستخدامهما مدة قدرها 10 ساعات. ومع ذلك، فإن سماعة Ear هي التي تدعم الشحن اللاسلكي.