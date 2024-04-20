ويسترن ديجيتال تعلن جهاز التخزين Ultrastar Transporter بحجم قدره 368 تيرابايت

قدمت شركة ويسترن ديجيتال جهاز التخزين الجديد Ultrastar Transporter، وهو حل بحجم U2 لتخزين ونقل البيانات، ويتميز بأنه متوافق مع اتفاقية التجارة الأمريكية (TAA)، لذلك يمكن بيعه للمنظمات الحكومية.

ويعتمد هذا الجهاز على أقراص NVMe SSD بحجم قدره 368 تيرابايت، ويعد مناسبًا جدًا لمواقع تصوير الأفلام والعمليات الميدانية إذ تعيق اتصالات الشبكة البطيئة أو تكاليف النقل المرتفعة تخزين البيانات بسلاسة وسرعة.

واللافت أن شركة ويسترن ديجيتال لم تذكر نوع أقراص NVMe SSD الموجودة في هذا الجهاز، ولكنها ذكرت فقط أنها أقراص NVMe SSD من الفئة المهنية، ويزن جهاز Ultrastar Transporter قرابة 15 كغ ويتطلب معدل استهلاك للطاقة يصل إلى 1300 واط.

ونظرًا إلى أن هذا الجهاز يمكن وضعه في حقيبة صلبة متحركة، يمكن للمستخدمين نقله إلى أي مكان وتوصيله مباشرة بالشبكة باستخدام منفذي QSFP112 بسرعة اتصال تصل إلى 200 ميجابت/ الثانية.

ويعتمد هذا الجهاز على معالج إنتل Xeon 4310 القادم مع 12 نواة و24 خيطًا، وذاكرة DDR4 بحجم قدره 128 جيجابايت مع مبرد داخلي يمنح الأقراص درجة حرارة تشغيل مثالية. كما يحتوي على شاشة LCD بستة أزرار، في مقدمة الجهاز، لتمكين التحكم اليدوي.

أخيرًا، لم تكشف شركة ويسترن ديجيتال عن سعر هذا الجهاز أو وقت توفره، ولكن هناك شائعات تشير إلى أن هذا الجهاز قد يأتي بسعر يبلغ 400 ألف دولارٍ.