نظام iOS 18.. إليك أبرز المزايا الجديدة في تطبيق Notes 

وفقًا لتقرير نشره موقع AppleInsider عن المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18، سيحصل تطبيق الملاحظات (Notes) المدمج في هواتف آيفون على مزايا جديدة متعلقة بالمذكرات الصوتية والحسابات الرياضية لتعزيز تجربة تدوين الملاحظات وتسهيل إضافة المذكرات الصوتية والحسابات الرياضية إلى الملاحظات.

هذه المزايا قيد التطوير حاليًا لنظامي التشغيل iOS 18 وmacOS 15 وقد تصل في وقت لاحق إلى الإصدار الجديد من نظام iPadOS أيضًا.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا:

أولًا: الملاحظات الصوتية في تطبيق Notes:

يدّعي التقرير أن نظام iOS 18 سيسمح لمستخدمي آيفون بتسجيل المذكرات الصوتية مباشرة داخل تطبيق Notes، ومع أنه من الممكن في الوقت الحالي نسخ التسجيلات الصوتية من تطبيق Voice Memos ولصقها في تطبيق Notes، فإن هذه الخطوة لن تُعَدَّ ضرورية في نظام iOS 18.

يمكن تضمين التسجيلات التي تُسجّل داخل التطبيق في الملاحظات الفردية؛ مما يعني إمكانية تضمين نص أو صور بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية في الملاحظة نفسها. وسيسمح ذلك للمستخدمين، بإضافة أوصاف أو نصوص أو صور إلى أي تسجيل صوتي مُسجّل داخل التطبيق.

يمكن للطلاب الاستفادة من مزية التسجيل الصوتي لتسجيل الفصول الدراسية أو المحاضرات ثم إضافة ملاحظات نصية أو لقطات شاشة وكل ذلك داخل ملاحظة واحدة. ويمكن الاستفادة أيضًا من هذه المزية في اجتماعات العمل.

ثانيًا: مزية ملاحظات الرياضيات:

بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الصوتي داخل التطبيق، تعمل آبل على مزية جديدة أخرى تُسمى مزية (ملاحظات الرياضيات)، ستسمح باتصال تطبيق الملاحظات بتطبيق الحاسبة المدمج في هواتف آيفون؛ مما يُسهّل للمستخدمين إضافة المعلومات من الآلة الحاسبة إلى تطبيق الملاحظات.

ثالثًا: ما المزايا الأخرى القادمة إلى هواتف آيفون في iOS 18؟

من المُتوقع أن يكون تحديث iOS 18 هو التحديث الأكبر لنظام تشغيل هواتف آيفون، وسيتضمن هذا التحديث مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي ستُضاف إلى معظم التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، والعديد من هذه المزايا سيعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي سنذكر بعض أبرز المزايا المتوقعة القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18:

1- تحسين قدرات المساعد الصوتي سيري بإضافة مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

2- الشاشة الرئيسية القابلة للتخصيص؛ مما يسمح لمُستخدمي آيفون بوضع أيقونات التطبيقات في أي مكان في الشاشة الرئيسية (Home Screen).

3- مزية المسارات المخصصة في خرائط آبل ليتمكن مستخدمو الخرائط من اختيار طرق محددة في أثناء التنقل.

4- مزية الخرائط الطبوغرافية في خرائط آبل، لإظهار التفاصيل الدقيقة للتضاريس الجغرافية.

5- دعم معيار RCS في تطبيق الرسائل لتحسين تجربة المراسلة بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا في مقال: “iOS 18.. إليك أبرز المزايا المُتوقعة في هواتف آيفون“.

رابعًا: متى ستطلق آبل نظام iOS 18؟

ستكشف آبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 الذي سيُعقد في المدة الممتدة من 10 يونيو إلى 14 يونيو، ومن المقرر أن تطلق التحديث لجميع المستخدمين في سبتمبر.