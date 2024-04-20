ميدياتيك تكشف عن معالج Dimensity 6300 من الفئة المتوسطة

كشفت شركة ميدياتيك التايوانية عن معالجها الجديد Dimensity 6300 الذي تقدمه الشركة لتعمل به الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة المنخفضة التكلفة.

ويُعد ذلك المعالج الإصدار التالي لمعالج +Dimensity 6100 الذي صدر العام الماضي، وهو يضم 8 نوى مختلفة، منها اثنتان بمعمارية Cortex-A76 بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، و 6 نوى بمعمارية Cortex-A55 بتردد قدره 2 جيجاهرتز، وهو ما يعنى تحسنًا في أداء المعالج الرئيسي بنسبة قدرها 10% مقارنة بالإصدار السابق، وفقًا لما ذكرته ميدياتيك.

ويُصنع المعالج بتقنية تصنيع قدرها 6 نانومترات من شركة TSMC، ويضم معالج الرسوميات Mali-G57 MC2 الذي يفوق سابقه في الأداء بنحو 50%، وتعد الشركة بتحسن سرعة الألعاب بنسبة قدرها 10%.

ويقدم المعالج الجديد تقنية +UltraSave 3.0 من ميدياتيك لتوفير استهلاك الطاقة وزيادة عمر البطارية قدر الإمكان، ويضم مودم مدمج داعم لشبكات الجيل الخامس 5G بأحدث معاييرها.

ويدعم المعالج إضافة الذواكر العشوائية من نوع LPDDR4x وذواكر التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، وهو متوافق مع الشاشات بدقة تصل إلى 1080 × 2520 بكسلًا، والكاميرات بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكات واي فاي 5 وبلوتوث 5.2.

ومن المنتظر أن يكون معالج Dimensity 6300 موجودًا في العديد من الهواتف الذكية التي ستطرحها الشركات خلال العام الجاري، وسيكون أولها هاتف Realme C65 5G الذي قد تطرحه ريلمي بدايةً من الشهر الجاري.