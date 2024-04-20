مقارنة بين هاتفي Edge 50 Ultra من موتورولا و Galaxy S24 Ultra من سامسونج

يُعدّ Edge 50 Ultra من أحدث الهواتف الرائدة التي تطلقها شركة موتورولا، ويأتي بمواصفات قوية تجعله يتنافس مع هواتف أندرويد الرائدة الأكثر شعبية مثل: Galaxy S24 Ultra الأحدث من سامسونج.

يُعدّ كلا الهاتفين من أفضل هواتف أندرويد، ويمتازان بمواصفات قوية فيما يتعلق بالكاميرات، والمعالج لكنهما مختلفان في معظم المواصفات الأساسية.

وفيما يلي، سنقدم مقارنة بين هاتفي Motorola Edge 50 Ultra و Galaxy S24 Ultra، لتوضيح أبرز الفروق بينهما:

1- يضم هاتف موتورولا Edge 50 Ultra جهة خلفية خشبية:

الجانب الأكثر غرابة في Motorola Edge 50 Ultra هو أنه يضم جهة خلفية من الخشب وقد أطلقت موتورولا على هذا التصميم اسم Nordic Wood، وتقدم موتورولا أيضًا الهاتف مع خلفية مغطاة بطبقة من الجلد النباتي للطرز المتوفرة باللونين (الرمادي) Forest Gray أو (البرتقالي) Peach Fuzz.

أما سامسونج فقد اختارت تصميمًا تقليديًا لهاتف Galaxy S24 Ultra يأتي مغطى بطبقة زجاجية من الخلف، ويضم إطارًا قويًا مصنوعًا من التيتانيوم.

توفر سامسونج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان لهاتفها الرائد، وتشمل: التيتانيوم الرمادي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم البنفسجي والتيتانيوم الأصفر والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأخضر والتيتانيوم البرتقالي. وهذا يعني أنك تحصل على خيارات أكثر بكثير مما تحصل عليه مع هاتف موتورولا من حيث الألوان.

2- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra أقوى من هاتف موتورولا:

يُعدّ Galaxy S24 Ultra من أقوى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور الذي يمتاز بالقوة والسرعة في معالجة المهام المختلفة، كتصفح الويب والتطبيقات واللعب بالألعاب الكثيفة والتصوير وتحرير الصور والفيديو وإنشاء المحتوى.

أما هاتف Motorola Edge 50 Ultra فهو أقل قوة من هاتف سامسونج، ويعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 الذي يمتاز بالقوة والسرعة ولكنه لا يقدم المستوى المتقدم من الأداء الذي يقدمه معالج Snapdragon 8 Gen 3.

يتفوق هاتف Edge 50 Ultra على هاتف سامسونج بسعة ذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 16 جيجابايت، أما هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فيأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ولكن حتى مع وجود هذا الفرق في سعة ذاكرة الوصول العشوائي لن تلاحظًا تأخرًا في الأداء عند فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد في هاتف سامسونج.

3- يدعم هاتف موتورولا الشحن السريع TurboPower بقدرة تبلغ 125 واطًا:

يمتاز هاتف موتورولا Edge 50 Ultra الجديد بدعمه الشحن السلكي السريع TurboPower بقدرة تبلغ 125 واطًا، ويضم بطارية بسعة تبلغ 4500 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن شحن البطارية بالكامل خلال مدة قدرها 18 دقيقة فقط.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويستغرق شحن هذا الهاتف بالكامل مدة قدرها 71 دقيقة.

من اللافت للنظر أيضًا أن سرعة الشحن اللاسلكي لهاتف Edge 50 Ultra أعلى من سرعة الشحن السلكي لهاتف Galaxy S24 Ultra؛ إذ يدعم Edge 50 Ultra الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وهو أسرع قليلًا من الشحن السلكي لهاتف سامسونج. بالإضافة إلى ذلك يدعم Galaxy S24 Ultra الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

4- يضم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرات أفضل من كاميرات هاتف موتورولا:

يحتوي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra على كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وأما هاتف موتورولا فيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

أضافت موتورولا مزايا ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين جودة الصور التي يُنتجها هاتف Edge 50 Ultra، وحتى شركة سامسونج اعتمدت أيضًا على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور التي يُنتجها هاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra.

يمتاز هاتف Galaxy S24 Ultra بكاميرا تمتع بأداء مذهل لا يمكن التغلب عليه بسهولة، وستمنحك كاميرا هذا الهاتف صورًا ذات جودة عالية وألوان وتفاصيل واضحة بنحو مثير للإعجاب في ظروف الإضاءة المختلفة، وتتفوق بذلك على هاتف موتورولا.

تختلف مواصفات الكاميرات الأخرى في كلا الهاتفين، وبالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يحتوي هاتف موتورولا على كاميرا ثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

أما الكاميرا الثانية في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتأتي الثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.