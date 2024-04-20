مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 50 Pro الجديد

يضم هاتف Edge 50 Pro الجديد من موتورولا شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات تمتاز بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما يضم كاميرات بمواصفات قوية، ويعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 3.

يمتاز هذا الهاتف بدعمه الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا؛ مما يسمح لك بشحن الهاتف بالكامل في مدة تقل عن نصف ساعة، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

إليك المزيد من التفاصيل حول مواصفات ومزايا هاتف موتورولا Edge 50 Pro الجديد:

التصميم:

يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro في صندوق مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة تبلغ 80% ولا يحتوي على البلاستك، وفي داخل الصندوق، يوجد كابل من نوع USB-C، وشاحن TurboPower تختلف قدرته حسب الطراز الذي تشتريه؛ إذ يأتي الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت مع شاحن بقدرة تبلغ 125 واطًا، وأما الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت فيأتي مع شاحن بقدرة تبلغ 68 واطًا.

ويتضمن الصندوق غطاءً خلفيًا يأتي بلون قريب من لون الهاتف، وتضيف موتورولا ما تسميه عطر موتو Moto Fragrance إلى العلبة للحصول على تجربة حسية فريدة.

يأتي هذا الهاتف بحجم متوسط، ويضم حافات منحنية وجهة خلفية مصنوعة من البلاستك أو الجلد الصناعي حسب اللون الذي تختاره، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم يأتي بلون مطابق للون الجهة الخلفية. وتوجد أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن.

يمتاز هاتف موتورولا Edge 50 Pro بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 ويمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة قدرها نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف Edge 50 Pro شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات تأتي من نوع P-OLED، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة قدرها 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يصل أقصاه إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وتأتي محمية بطبقة زجاجية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف موتورولا Edge 50 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن لهذا الهاتف الاستمرار بالعمل مدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 15 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، تدعم بطارية هذا الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 18 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف موتورولا Edge 50 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 720).

يعمل هاتف موتورولا Edge 50 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم Hello UI الجديدة ويخلو من التطبيقات الخارجية المثبتة سابقًا بخلاف عدد قليل من التطبيقات من موتورولا و Dolby Atmos. وقد وعدت الشركة بثلاث سنوات من تحديثات أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يحتوي هذا الهاتف على مزايا متنوعة لتعزيز تجربة الاستخدام؛ إذ يحتوي على مزية تُسمى Moto Unplugged ومزية أخرى تُسمى Family Space وكلتا المزيتين تهدفان إلى تقييد الوصول إلى التطبيقات ويمكن الاستفادة منهما لتعزيز التركيز في أثناء العمل، أو الحد من استخدام الأطفال للهاتف بتقييد الوصول إلى بعض التطبيقات.

هناك أيضًا مزية Ready For لتسهيل اتصال الهاتف بالحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي، ومزية Moto Connect للاتصال بشاشات العرض، سواء كانت سلكية أو لاسلكية.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Edge 50 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4.

العدسة الثانية: مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ ×3.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يمكن لهذه الكاميرات التقاط صور واضحة التفاصيل وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، كما يضم هذا الهاتف مجموعة من مزايا تحسين جودة الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعدك في الحصول على صور احترافية. وتدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فتضم عدسة واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التركيز التلقائي، ويمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. وتمتاز هذه الكاميرا بالأداء المميز وتمنحك صورًا ذاتية واضحة وذات جودة عالية، فإذا كنت من مُحبي التقاط الصور الذاتية، فسيكون هاتف موتورولا Edge 50 Pro مناسبًا لك.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Edge 50 Pro بسعر قدره 600 جنيه إسترليني للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Black Beauty)، والأبيض (Moonlight Pearl)، والبنفسجي (Luxe Lavender).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Edge 50 Pro الجديد:

Motorola Edge 50 Pro المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 7 Gen 3 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 4500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 186 جرامًا. السعر 600 جنيه إسترليني للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.