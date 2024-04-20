مترو برازيل تعزز ريادتها في أسواق الشرق الأوسط في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة “مترو برازيل”، المنصة الرائدة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والمتخصصة في بيع المشدّات البرازيلية، آخرًا إعدادها مجموعة من المبادرات الإستراتيجية والأساليب المبتكرة؛ لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة في سوق الشرق الأوسط.

وقال علاء قره علي، الرئيس التنفيذي لـشركة “مترو برازيل”: “يعكس تنامي حضورنا ضمن مشهد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها للعملاء، في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق. وبوصفنا شركة رائدة في هذا المجال، فإننا نولي تمكين الأفراد ومواكبة الاتجاهات الناشئة في هذا القطاع أهميةً كبيرة. وعلى مرّ السنوات، تمكنّا من الحفاظ على موقعنا الريادي في السوق بفضل ولاء عملائنا، والمكانة المرموقة لعلامتنا التجارية، مما أتاح لنا المضي قُدُمًا في رؤيتنا الطموحة لنصبح علامة تجارية مرادفة للتميز في هذا القطاع المتطور”.

ومن المتوقع بحسب التقارير المتخصصة أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.95% في المدة الممتدة من 2023 إلى 2027.

وحسّنت الشركة تجربة التسوق واستخدام موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهاتف المحمول لتعزيز سلاستها، وتوفير آلية تصفح سهلة للمستخدمين؛ وذلك من خلال الاستعانة بنظام قائم على الذكاء الاصطناعي للتوصية بالمنتجات.

ويتولى النظام الجديد تحليل ما يفضله العملاء خلال تصفحهم لموقع الشركة، واقتراح الخيارات والمنتجات الأنسب لهم. كما عززت “مترو برازيل” كفاءة وسهولة عملية الدفع ضمن بوابةٍ واحدة؛ لتوفير تجربة سلسة للمتسوقين عبر الإنترنت، والارتقاء بمعايير التميز في قطاع التجارة الإلكترونية للملابس.

وفي إطار جهودها لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلكين، بادرت “مترو برازيل” بتوسيع محفظة منتجاتها من خلال إطلاق مقاسات إضافية لخط منتجاتها الرئيسي، وإتاحة خياراتٍ أكثر تنوعًا لقاعدة عملائها، بالتعاون مع شبكة مورديها وشركائها.

وتشمل مبادرات الشركة على هذا الصعيد تعزيز قنواتها للتوزيع، وإبرام شراكاتٍ لتحسين تجارب العملاء وتبسيط العمليات؛ سعيًا إلى الحفاظ على الكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة من خلال الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتحسين أدائها التسويقي، وتعزيز نمو الأعمال في سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في الشرق الأوسط.

وتساهم قطاعات الإلكترونيات والأزياء بنسبة قدرها 33.8% و30.8% من إيرادات التجارة الإلكترونية، على التوالي، لتشكل بذلك النطاق الأوسع من اختيارات المستهلكين وفرص السوق في المنطقة. وتركز “مترو برازيل” على مواكبة هذه الاتجاهات في السوق، وتوفير مشدّات عالية الجودة، لتلبية التوجهات المتغيرة لقاعدة عملائها المتنوعة.

وفي إطار سعيها لتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، وسّعت “مترو برازيل” حضورها في المملكة العربية السعودية. وتكتسب هذه الخطوة أهميةً إستراتيجية في ظل النمو المضطرد لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يتوقع أن تصل إيراداته إلى 20.01 مليار دولار بحلول عام 2027. وتسهم هذه الخطوة في مساعدة الشركة على الاستفادة من الفرص الناشئة، كما تعكس التزامها بتلبية احتياجات مجموعة أوسع من العملاء. وتلتزم الشركة أيضًا بخفض بصمتها البيئية من خلال استخدامها المواد المستدامة، حيث تشكل الخيوط القابلة للتحلل ما نسبته 76% من خيوط النسيج التي تستخدمها “مترو برازيل” في صناعة منتجاتها.

ويتماشى مسار نمو “مترو برازيل” مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، ويعكس معرفتها الواسعة باحتياجات المستهلكين واتجاهات السوق، ومرونتها وابتكاراتها ورؤيتها الإستراتيجية. وفي ظل النمو الملحوظ للتجارة الإلكترونية في المنطقة، تحرص الشركة على تقديم قيمة لا تضاهى لعملائها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.