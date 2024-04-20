مايكروسوفت على وشك مواجهة تحقيقات بسبب OpenAI

قد يواجه استثمار مايكروسوفت البالغ قدره 13 مليار دولار في OpenAI تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وخضعت الشراكة بين الشركتين للتدقيق من هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة ولجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وأثارت الشراكة بين عملاقة البرمجيات وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI، إلى جانب الشراكة الموجودة بين جوجل وأمازون وأنثروبيك، تدقيقًا على جانبي المحيط الأطلسي، ويسعى القائمون على مكافحة الاحتكار إلى فهم كيفية تأثير هذه الصفقات في المنافسة.

وقرر منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عدم التحقيق في الشراكة بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، مما يهدئ المخاوف من احتمال انفصال العلاقة.

وقررت المفوضية الأوروبية أن هذا الارتباط لا يستحق إجراء تحقيق رسمي؛ لأنه لا يرقى إلى مستوى عملية استحواذ وأن مايكروسوفت لا تتحكم في اتجاه OpenAI.

وأوضحت وكالة رويترز أنه لا يزال من الممكن أن تواجه مايكروسوفت تحقيقًا في مكافحة الاحتكار. وقد ينظر تحقيق مكافحة الاحتكار في كون الشراكة تقيد أو تشوه المنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أو إذا كانت القوة السوقية لشركة مايكروسوفت تشوه السوق من خلال ممارسات معينة.

وتميل المفوضية الأوروبية نحو خيار أن القوة السوقية لشركة مايكروسوفت تشوه السوق من خلال ممارسات معينة.

ولم يُتخذ أي قرار بعد، إذ يبحث منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عن أدلة، وقد يقررون في النهاية عدم فتح تحقيق.

وحصلت مايكروسوفت على مقعد ضمن مجلس إدارة OpenAI، مع أنها لا تتمتع بإمكانية التصويت على القرارات، وتقول إنها لا تمتلك أي جزء من الشركة المطورة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها تتحقق من قابلية مراجعة استثمار مايكروسوفت في OpenAI بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “من المهم في هذا الصدد تأكيد أنه يجب على المفوضية الأوروبية أولًا أن تستنتج أنه قد حدث تغيير دائم في السيطرة من أجل النظر في المخاوف المحتملة المتعلقة بالمنافسة”، رافضًا الإدلاء بتعليقات إضافية.