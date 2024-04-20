لوحات MSI أول من يدعم معالجات الجيل القادم AMD Ryzen 9000

أكدت شركة MSI دعم لوحاتها الأم للجيل القادم من المعالجات المركزية AMD Ryzen 9000 Granite Ridge المستندة إلى معمارية Zen 5، ويمكن لمالكي هذه اللوحات برقاقة AMD 600 ترقية إصدار البيوس (BIOS) الجديد AGESA ComboPI 1.1.7.0 Patch A لدعم وحدات المعالجة المركزية من الجيل القادم.

وسيحتاج مالكو اللوحات الأم برقاقة X670E، و X670، و B650، و A620، من شركة MSI، إلى ترقية البيوس إلى الإصدار الأحدث، مع تأكيد الشركة أنها ستواصل دعم جميع اللوحات الأم لضمان تجربة مثالية وأداء أفضل واستقرار محسن.

وتُعد شركة MSI، أولى الشركات الصانعة للوحات الأم التي تدعم معالجات AMD Ryzen 9000، ومن المتوقع الكشف عن سلسلة هذه المعالجات في معرض COMPUTEX 2024.

وتؤكد آخر التسريبات أن سلسلة معالجات Ryzen 9000 ستكون مستندة إلى معمارية Zen 5 بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر من مسابك TSMC، وستعتمد على تصميم الرقاقات المتعددة (Chiplet)، وهو التصميم نفسه الذي رأيناه في سلسلة معالجات Ryzen 7000 المعروفة باسم Raphael.

ويتوقع كذلك أن تعتمد معالجات Ryzen 9000 على قالب CCD أو قالبي CCD، وتطلق AMD على تلك المعالجات اسم Eldora. وكل قالب CCD يحتوي على 8 نويات Zen 5 وتطلق AMD على هذه النويات اسم Nirvana. وستأتي هذه المعالجات الجديدة بداية بست نويات ثم ستصل إلى 16 نواة ضمن تشكيلة من معالجات Ryzen 9، و Ryzen 7، و Ryzen 5.