فيفو تطلق هاتفها الذكي Y200i

أطلقت فيفو هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Y. ويصل جهاز Y200i الجديد بصفته خليفة لهاتف Y100i الذي ظهر أول مرة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويأتي Y200i بتصميم جديد وبعض الترقيات الإضافية، إذ يتميز من ناحية التصميم بإطار مسطح مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة.

ويعد الهاتف مقاومًا للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

وزودت فيفو الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع.

وتوجد كاميرا أمامية بفتحة عدسة قدرها f/2.05 وبدقة قدرها 8 ميجابكسل، في حين تحصل على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8 مقترنة بعدسة عمق بفتحة عدسة قدرها f/2.4 وبدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وجهزت فيفو Y200i بوحدة المعالجة المركزية Snapdragon 4 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 613.

وتقترن وحدة المعالجة المركزية بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x تصل إلى 12 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 تصل إلى 512 جيجابايت.

ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير. وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا الذي يمكنه شحنها من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 36 دقيقة.

ومن ناحية البرمجيات، فإن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى أندرويد 14.

وتشمل خيارات الاتصال: 5G SA/NSA و Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac و Bluetooth 5.1 و GPS و GLONASS و Beidou و USB Type-C.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 225 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 255 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 285 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.