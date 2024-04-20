تيك توك تطور ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

تستعد تيك توك لدخول مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الصوت، إذ تطور المنصة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك استنساخ صوتك في غضون ثوانٍ.

وظهرت بعض سلاسل التعليمات البرمجية في الإصدار الحديث من التطبيق، مما يشير إلى أن ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحل التطوير، دون وجود أي معلومات عن الجدول الزمني لإصدارها.

وعثر على مراجع مثل “مكتبة تيك توك الصوتية” و “ولد صوتك بالذكاء الاصطناعي”، مما يشير إلى أن المنصة لم تطلق اسمًا على الميزة بعد.

ومن الممكن الوصول إلى واجهة المستخدم الأولية التي تقدم الميزة والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بمكتبة تيك توك الصوتية.

ووفقًا للقطة الشاشة للميزة، يمكنك استنساخ صوتك واستخدامه في مقاطع فيديو تيك توك. وتقول لقطة الشاشة: “أنشئ نسخة ذكاء اصطناعي من صوتك في 10 ثوانٍ فقط. يمكنك استخدام هذه النسخة من صوتك مع ميزة تحويل النص إلى كلام في مقاطع فيديو تيك توك”.

وتشير لقطة الشاشة إلى أن تيك توك تعتزم معالجة تسجيل صوتك واستخدام المعلومات من أجل توليد نسخة صوتك بالذكاء الاصطناعي.

ويجب على المستخدمين قراءة بعض النصوص التي يوفرها التطبيق وتسجيل الصوت من خلال واجهة المستخدم.

ومن غير الممكن في الوقت الحالي إنشاء أي عينات صوتية إذ لم يظهر أي نص، وأدى الضغط على زر التسجيل يدويًا إلى حدوث خطأ.

ويظل الصوت المستنسخ بالذكاء الاصطناعي الذي تولده خاصًا، ويمكنك حذفه في أي وقت من مكتبة الصوت، مما يمنع استخدام صوتك في محتوى الأشخاص الآخرين.

ومن الممكن أن يضطر المستخدمون إلى تسجيل صوتهم مرة واحدة فقط وإضافة الصوت المستنسخ بالذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو بمساعدة ميزة تحويل النص إلى كلام.

وعلى صعيد منفصل، بدأت المنصة المملوكة لشركة بايت دانس بطرح تطبيق نشر الصور Notes بعد أشهر من الشائعات والتكهنات.

ويعمل التطبيق على غرار تطبيق إنستاجرام المملوك لشركة ميتا، ويتيح لك نشر صورك مع مستخدمين آخرين.

ويتاح التطبيق في بعض المناطق فقط، ويمكن استخدام Notes باستخدام حساب تيك توك الحالي.