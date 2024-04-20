توقعات بمبيعات ضخمة لسلسلة هواتف هواوي Pura 70

أعلنت شركة هواوي سلسلة هواتفها الذكية المنتظرة Pura 70، وتشير التقديرات إلى أن تلك السلسلة ستلقى رواجًا كبيرًا خلال الأشهر القادمة.

وتتوقع مؤسسة TechInsight المتخصصة في تحليل أسواق أشباه الموصلات أن تتخطى مبيعات سلسلة هواتف Pura 70 عشرة ملايين وحدة، لتعزز عودة هواوي مجددًا بقوة إلى السوق الصينية.

وللمقارنة، فقد بلغت مبيعات سلسلتي Mate 60 و P60 من هواوي في عام 2023 نحو 6.2 و 1.8 مليون وحدة على الترتيب.

وأطلقت شركة هواوي سلسلة هواتفها المتطورة Pura70 رسميًا للبيع في الصين يوم الخميس بعد إعلانها مباشرةً، وبيعت الدفعة الأولى منها خلال دقائق من طرحها للحجز الأولي، كما يتزاحم المشترون في مقرات البيع لحجز الهواتف وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتضم سلسلة هواتف Pura 70 – التي تُعد امتدادًا لسلسة هواتف P من هواوي – أربعة إصدارات وهي: الإصدار الأساسي، وبرو وبرو بلس وألترا.

وتعمل كافة الإصدارات بمعالج Kirin 9010 الجديد، وهو معالج عالي الأداء، وتحمل الهواتف مواصفات متقاربة، وتختلف في بعض المزايا مثل التصميم والكاميرات.

ووفقًا لتوقعات TechInsight، تستعد شركة هواوي لبيع أكثر من 50 مليون هاتف ذكي في الصين في عام 2024 الجاري، مما سيجعل الشركة في مقدمة السوق الصينية بحصة سوقية تبلغ 19%.

ويبشر الوضع الراهن بعودة قوية لشركة هواوي في السوق الصينية فيما يتعلق بالهواتف الذكية بعد استطاعتها التحرر جزئيًا من آثار العقوبات الأمريكية التي تحرمها من الوصول إلى أحدث المعالجات منذ عام 2019، وقد كانت الشركة قبل تلك العقوبات تمتلك الحصة الكبرى من مبيعات الهواتف الذكية في الصين.