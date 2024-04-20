تسلا تدرس جلب القيادة الذاتية الكاملة إلى الصين

ألمح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى التوفر الوشيك لتقنية القيادة الذاتية الكاملة في الصين، مما يعد تطورًا كبيرًا للشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من ترقب العملاء الصينيين ووسط تزايد المنافسة من شركات صناعة السيارات المحلية.

رد ماسك على سؤال حول إطلاق القيادة الذاتية الكاملة في الصين عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، مشيرًا إلى احتمالية طرحها قريبًا.

وقال ماسك إن ذلك قد يكون ممكنًا قريبًا جدًا، ويشير هذا البيان إلى استعداد تسلا لجلب قدراتها المتقدمة في القيادة الذاتية إلى السوق الصينية المعروفة بصناعة السيارات الكهربائية السريعة التوسع.

وطرحت تسلا القيادة الذاتية الكاملة عالميًا قبل أربع سنوات، ولم تجلبها بعد إلى الصين مع أن العملاء حثوا الشركة على جلبها.

وقد أدى هذا التأخير إلى ضغط متزايد من المستهلكين الصينيين لحث الشركة على إتاحة التكنولوجيا محليًا.

تسعى شركات صناعة السيارات الصينية لمنافسة تسلا من خلال طرح أنظمة قيادة ذاتية مشابهة.

وقالت شركة صناعة السيارات الصينية Xpeng في شهر مارس إنها تعمل على تحديث برنامج مساعدة السائق المتقدم XNGP وتخطط لجعل جميع وظائفها متاحة للسائقين في جميع أنحاء الصين بحلول عام 2024.

ويشبه نظام مساعدة السائق المتقدم الخاص بشركة Xpeng تقنية القيادة الذاتية الكاملة الخاصة بشركة تسلا، ويؤكد الديناميكيات التنافسية داخل الصناعة.

يطرح الدخول المحتمل لشركة تسلا إلى سوق القيادة الذاتية الكاملة في الصين فرصًا وتحديات، إذ قد يلبي تزايد طلب مزايا القيادة الذاتية المتقدمة بين المستهلكين الصينيين، مما قد يعزز حصة تسلا في السوق الصينية.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الدخول قد يزيد حدة المنافسة لشركات صناعة السيارات المحلية التي تسعى جاهدة إلى تأسيس نفسها بصفتها رائدة في تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وتشير إشارة إيلون ماسك إلى إطلاق تسلا تقنية القيادة الذاتية الكاملة في الصين – إلى علامة فارقة مهمة للشركة، وتؤكد التزامها بالابتكار في مشهد السيارات العالمي.

ومع احتدام المنافسة في مجال القيادة الذاتية، تستعد الشركات العالمية والمحلية لإعادة تعريف مستقبل التنقل في الصين وخارجها.