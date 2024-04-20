أفضل 5 حواسيب محمولة للمهندسين المعماريين في عام 2024

تتطلب التطبيقات المُستخدمة في مجال الهندسة المعمارية حاسوبًا يعمل بمعالج قوي ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تتمتع بالكفاءة العالية والسرعة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة عالية. ومن أبرز العلامات التجارية التي تُنتج حواسيب محمولة مناسبة للمهندسين المعماريين: آبل وأسوس و Dell.

فإذا كنت تعمل في مجال الهندسة المعمارية وتبحث عن حاسوب محمول مناسب لعملك، يمكنك اختيار واحد من الحواسيب التالية التي تُعدّ من أفضل الحواسيب المحمولة للمهندسين المعماريين وتمتاز بقدرتها على التعامل بسلاسة مع معظم تطبيقات الهندسة المعمارية:

1- حاسوب ASUS ProArt Studiobook 16:

يُعدّ ProArt Studiobook 16 من أبرز الحواسيب المحمولة للمهندسين المعماريين، فهو يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 64 جيجابايت؛ مما يسمح لك بفتح العديد من التطبيقات الخاصة بالهندسة المعمارية في الوقت نفسه دون مواجهة مشكلات التأخير أو عدم الاستجابة. كما أنه مناسب لمهام البرمجة؛ لأن ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة تساعد في التعامل مع تطبيقات البرمجة بسهولة، وتمنحك تجربة استخدام سلسة بنحو عام سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج Intel Core i9-13980HX، وهو من أقوى المعالجات المتوفرة في الوقت الحالي، ويمكن لهذا المعالج التعامل بسهولة مع تطبيقات الهندسة المعمارية مثل: Maya3D أو Sketchup أو AutoCAD، وأما وحدة معالجة الرسومات فهي من نوع NVIDIA RTX 3000 Ada التي تتمتع بالكفاءة العالية.

يضم حاسوب ProArt Studiobook شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، ولوحة مفاتيح واسعة ومريحة، كما يضم قرصًا دائريًا بالقرب من لوحة اللمس، يمكن استخدامه للقيام بمهام مختلفة، مثل: تغيير حجم الفرشاة في أثناء الرسم أو زيادة سطوع الشاشة وغير ذلك. من ناحية أخرى، تدعم لوحة اللمس القلم الإلكتروني Asus Active Pen 2، ويمكنك استخدامها كسطح رسم صغير إذا كنت تريد ذلك.

يُباع حاسوب ASUS ProArt Studiobook 16 بسعر قدره 3000 دولار.

2- حاسوب MacBook Pro M3 Max:

يُعدّ MacBook Pro M3 Max الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة أفضل طراز من حواسيب ماك بوك للمهندسين المعماريين، ويعمل هذا الحاسوب بمعالج M3 Max وهو أقوى معالج تنتجه آبل حتى الآن، ويضم هذا المعالج وحدة معالجة مركزية ضخمة تتكون من 14 نواة، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات تتكون من 30 نواة. وهذا مناسب للتعامل مع معظم التطبيقات التي تستخدمها في عملك، خاصةً التطبيقات الكثيفة مثل: AutoCAD، وMaya3D.

يُعدّ هذا الحاسوب خيارًا ممتازًا إذا كنت بحاجة إلى العمل مع العديد من التطبيقات الثقيلة المختلفة في الوقت نفسه، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 36 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تبدأ من تيرابايت واحد.

يضم هذا الحاسوب شاشة مشرقة بنحو مثير للإعجاب وتظهر فيها الألوان واضحة جدًا، وتمتاز بدقة قدرها 3456 × 2234 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما تمتاز بذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Max بسعر يبدأ من 3499 دولارًا.

3- حاسوب LG Gram 17:

إذا كنت تتنقل كثيرًا، فإن امتلاك حاسوب محمول رفيع وخفيف الوزن أمر مهم جدًا، ومن أبرز الحواسيب التي يمكنك اختيارها LG Gram 17 الذي يمتاز بوزنه الخفيف؛ إذ يبلغ وزنه 1.45 كيلوجرام فقط.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج Intel Core i7 Evo، وهو معالج متطور ولكنه ليس من أقوى المعالجات، ومع ذلك يسمح هذا المعالج بتشغيل معظم التطبيقات التي تستخدمها في عملك.

يحتوي هذا الحاسوب على وحدة لمعالجة الرسومات من نوع RTX 3050، ويحتوي على سعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهذه السعة كافية للتعامل مع معظم التطبيقات الكثيفة، كما يأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 2 تيرابايت.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 17 بوصة، تدعم ما يصل إلى نسبة قدرها 99% من التدرج اللوني DCI-P3.

يُباع حاسوب LG Gram 17 بسعر قدره 1621 دولارًا.

4- حاسوب Dell XPS 17:

إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول يتمتع بمواصفات قوية ويضم شاشة كبيرة بمقاس قدره 17 بوصة، فاختر حاسوب Dell XPS 17.

تصنع شركة Dell تشكيلة XPS بمواصفات منافسة لحواسيب ماك بوك من آبل، ويأتي طراز XPS 17 بمواصفات قوية جدًا ويقدم أداءً مماثلًا لأداء حاسوب MacBook Pro M3 Max، فإذا كنت تبحث عن حاسوب بمواصفات قريبة جدًا من حاسوب ماك بوك برو M3 Max لكن ليس من إنتاج شركة آبل، فاختر حاسوب Dell XPS 17.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج Intel Core i9-13900H، وهو من أقوى وأفضل المعالجات في السوق، ويمكنه تشغيل أي تطبيقات كثيفة، خاصة التي تحتاج إلى معالج قوي مثل: AutoCad.

يحتوي هذا الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 8 تيرابايت.

وفيما يتعلق بوحدة معالجة الرسومات، يمكنك اختيار نوع وحدة معالجة الرسومات من الخيارات المتاحة، وهي: RTX 4060 و RTX 4070 و RTX 4080، وكلها خيارات جيدة تسمح لك بإنجاز المهام الهندسية بسلاسة.

يُباع حاسوب Dell XPS 17 بسعر يبدأ من 2599 دولارًا.

5- حاسوب ASUS ROG Zephyrus Duo 16:

يحتوي حاسوب ASUS ROG Zephyrus Duo 16 على شاشتين وكلتا الشاشتين تعملان باللمس. ويتمتع هذا الحاسوب بمواصفات قوية، فهو يعمل بمعالج AMD Ryzen 9 7000 الذي يمكنه التعامل بسلاسة مع جميع تطبيقات الهندسة المعمارية الكثيفة، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع NVIDIA RTX 4080.

يضم هذا الحاسوب شاشة رئيسية بمقاس قدره 16 بوصة تمتاز بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، كما يضم شاشة ثانية بمقاس قدره 14.1 بوصة، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا، وتمتازان بذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة في المتر المربع. وكلتا الشاشتين تدعمان أيضًا تقنية Mini LED التي تمنحك جودة عرض فضلى، وتدعم هذه الشاشات نسبة قدرها 100% من التدرج اللوني DCI-P3.

يأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

من ناحية أخرى، يتضمن هذا الحاسوب فتحة تهوية إضافية لتحسين التبريد، وهذا يساعد في الحفاظ على برودة الحاسوب المحمول حتى عند استخدام التطبيقات الكثيفة مدة طويلة.

يُباع حاسوب ASUS ROG Zephyrus Duo 16 بسعر قدره 3200 دولار.