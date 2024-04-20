آبل تستعد لفتح تقنية النقر للدفع أمام المنافسين

قد تسمح آبل قريبًا للمطورين في الاتحاد الأوروبي باستخدام تقنية النقر للدفع، إذ أفادت وكالة رويترز بأنه من المقرر أن يوافق منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت من الشهر المقبل على عرض الشركة بخصوص فتح نظامها للدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين بعد تعديل بعض الشروط.

وتحاول الشركة من خلال هذا العرض تسوية التحقيق الذي استمر أربع سنوات، مما يساعدها في تجنب اكتشاف ارتكاب مخالفات وتجنب غرامة كبيرة محتملة قد تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتسمح تقنية النقر للدفع من آبل، والتي تسمى الاتصال القريب المدى، أو NFC، بإجراء عمليات دفع دون تلامس باستخدام محافظ الهاتف المحمول.

واتهمت المفوضية الأوروبية قبل عامين آبل بإساءة استخدام مكانتها المهيمنة في أسواق المحافظ المحمولة لمنع المنافسة عبر محفظتها المحمولة Apple Pay من خلال منع وصول مطوري تطبيقات محافظ الهاتف المحمول المنافسين إلى تقنية النقر للدفع.

وعرضت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في شهر يناير السماح لمنافسيها بالوصول إلى NFC عبر أجهزة آيفون وآيباد وغيرها من أجهزة آبل المحمولة مجانًا دون الحاجة إلى استخدام Apple Pay أو Apple Wallet، مع إمكانية الوصول بناءً على معايير عادلة وغير تمييزية.

كما عرضت أيضًا توفير وظائف إضافية، ويشمل ذلك التعطيل الافتراضي لتطبيقات الدفع المفضلة، والوصول إلى مزايا المصادقة، مثل معرف الوجه وآلية القمع، وكذلك إنشاء آلية لتسوية المنازعات.

وطالبت المفوضية الأوروبية آبل بتعديل بعض الشروط بعد ردود الفعل من المنافسين والعملاء. ومن المفترض أن يكون اقتراح NFC فعالًا لمدة 10 سنوات.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى قبول العرض بحلول الصيف، وقد يكون شهر مايو هو الشهر الأكثر ترجيحًا مع أن التوقيت قد يتغير إذ تنتظر المفوضية الأوروبية من آبل العمل على التفاصيل التقنية النهائية.

وتعرضت الشركة لغرامة قدرها 1.84 مليار يورو في الشهر الماضي بسبب إحباط المنافسة من سبوتيفاي وغيرها من منافسي بث الموسيقى عبر القيود المفروضة على متجرها للتطبيقات، وهي أول عقوبة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.