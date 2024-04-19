MSI تكشف عن مروحة MPG EZ120 ARGB الخالية من الكابلات

أعلنت شركة MSI أحدث سلسلة من منتجات مراوح التبريد، وهي مروحة MPG EZ120 ARGB الخالية من الكابلات وتأتي بتصميم مغناطيسي يقلل من جهد وتعقيد تجميع أجهزة الحواسيب.

واعتمدت MSI على موصل JAF ذي السبعة أسنان، القادر على إدماج موصلات إضاءة ARGB وتغذية المراوح بالطاقة بموصل وحيد، ليحسن من إدارة الكابلات في صندوق الحاسوب.

ومن مزايا هذه المراوح تضمنها 33 نقطة إضاءة LED مرتبة جيدًا على شفرات المروحة والإطار لتمنح صندوق الحاسوب مظهرًا مذهلًا، وتعمل موصلاتها المغناطيسية على وصل كل من الطاقة والإشارة أيضًا لتعزز الاتصال بين المراوح.

وصُممت مروحة MPG EZ120 ARGB لتقدم التجربة الفضلى للمبرد المائي المتكامل AIO ولصندوق الحاسوب، إذ يتطلبان ضغطًا هوائيًا مرتفعًا.

وتوفر الشفرات التسعة معدل التدفق الحجمي للهواء الذي يصل إلى 73.82 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CMF)، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 28.82 ديسيبل، وتعمل بسرعة دوران تصل إلى 1900 دورة في الدقيقة، مما يضمن بقاء الحاسوب المكتبي باردًا في أي ظرف من الظروف.

وتتضمن حزمة المراوح الثلاثية موزعًا للتحكم في المراوح وكابلات توصيل تسلسلية لتوفير المزيد من المرونة والتوسعة. ويحتوي الموزع على أربعة منافذ توسعة تدعم تركيب 18 مروحة من مراوح MPG EZ120 ARGB في صندوق الحاسوب.

أخيرًا، تتوفر مروحة MPG EZ120 ARGB باللونين الأبيض والأسود في متجر MSI بسعر يبدأ من 39 دولارًا.