Brave تعلن محرك إجابات بالذكاء الاصطناعي

تعمل شركة المتصفح الناشئة التي تركز على الخصوصية Brave على إدماج الذكاء الاصطناعي في محرك الإجابات Search لإنشاء محرك إجابات في الوقت الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق جوجل Gemini وتجربة البحث التوليدي SGE وإطلاق مايكروسوفت Bing Copilot.

وتتميز Brave عن غيرها من خلال نهجها الذي يركز على الخصوصية، وهو ما قاد الشركة إلى إنشاء مزايا Answer with AI دون استخدام محركات بحث جوجل أو مايكروسوفت.

وقالت Brave: “مع محرك الإجابات Search الجديد وتكامله مع Answer with AI، يحصل المستخدمون على إجابات إبداعية بالإضافة إلى روابط محدثة، مما يوفر نتائج فورية وذات صلة”.

وتتاح Answer with AI مجانًا للجميع عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة، وتدعم Answer with AI اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

وتوضح الشركة أن الردود بالذكاء الاصطناعي قد تظهر باللغة الإنجليزية مع أن محرك الإجابات يوفر الإجابات بلغات أخرى.

وتدعي Brave أن الذكاء الاصطناعي يقدم إجابات بناءً على الأغراض المتعددة التي قد تكون لدى المستخدم، والتي تندرج ضمن واحدة من الفئات التالية:

التنقل: الاستعلامات عن مواقع محددة، مثل فيسبوك أو إكس.

المعلومات: الاستعلامات التي تبحث عن معلومات، مثل أسعار تحويل العملات أو الطقس أو كيف أعثر على الشمال عند المشي لمسافات طويلة.

التجارة: الاستعلامات التي تهدف إلى العثور على المنتجات والخدمات أو البحث عنها.

المعاملات: الاستعلامات التي تهدف إلى إكمال إجراء، مثل شراء منتج.

ويمكن تشغيل مزايا Answer with AI من خلال النقر على الأيقونة الموجودة بجانب شريط البحث.

ولا تقتصر الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي على النصوص فقط، بل قد تكون الردود بمنزلة مزيج من النصوص والوسائط الأخرى، ويشمل ذلك بطاقات المعلومات والصور، وذلك على غرار ما تراه في صفحة نتائج جوجل.

وقالت الشركة: “يحاول محرك الإجابات الإجابة عن سؤال بدلًا من الإشارة إلى مواقع الويب المتعلقة بالسؤال”.

وأوضحت Brave أن محرك الإجابات Search مجاني لجميع المستخدمين، مع أنها قد توفر خيارًا مدفوعًا مع تجارب متميزة في المستقبل.