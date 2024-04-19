BIOSTAR تصبح شريكًا في صناعة بطاقات إنتل Arc

يسر شركة BIOSTAR، المتخصصة في صناعة اللوحات الأم والبطاقات الرسومية وأجهزة التخزين، أن تقدم البطاقة الرسومية الجديدة Arc A750 OC. وهذا الإطلاق يؤكد أن BIOSTAR أصبحت شريكًا في صناعة بطاقات إنتل الرسومية.

وتعد بطاقة BIOSTAR Arc A750 OC خيارًا مثاليًا للاعبين ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن تجربة جيدة مقابل سعرٍ مقبول.

وصممت هذه البطاقة بعناية لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات المستخدمين في إنشاء المحتوى أو تشغيل الألعاب دون قلق من انخفاض الأداء. وتقدم البطاقة الرسومية Arc A750 OC، المستندة إلى معمارية Arc المُتطورة، مزيجًا فريدًا من الأداء و المزايا المبتكرة.

وبفضل نويات Xe القوية التي يبلغ عددها 28 نواة، والتردد الذي يصل إلى 2200 ميجاهرتز، تستطيع بطاقة BIOSTAR Arc A750 OC تقديم التجربة المطلوبة للاعبين.

كما تأتي هذه البطاقة مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 8 جيجابايت وبسرعة فائقة تصل إلى 16 جيجابت/ الثانية، بالإضافة إلى واجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بتًا لنقل البيانات ومعالجتها، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 225 واطًا.

وتتميز بطاقة Arc A750 OC بتصميم يعتمد على مروحتين لتبريد مكونات البطاقة بكفاءة في أثناء الأعباء الثقيلة، ويضمن تصميم المروحة المزدوجة، مع تقنية Calm Technology، تشغيل البطاقة بهدوء عند درجات الحرارة المنخفضة.

وتعمل هذه البطاقة بواجهة الاتصال PCIe 4.0 x16، مما يتيح معدل نقل بيانات سريع وعرض نطاق ترددي محسّن.

وتتضمن البطاقة ثلاثة منافذ DisplayPort 2.0 ومنفذ HDMI 2.0، لدعم الشاشات القادمة بدقة عرض قدرها 7680 × 4320 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

أخيرًا، توصي BIOSTAR باستخدام بطاقة Arc A750 OC مع مزود طاقة باستطاعة قدرها 650 واطًا.