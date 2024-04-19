يوتيوب تختبر ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي

تختبر منصة مشاركة الفيديو يوتيوب إضافة ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم “اسأل Ask” التي تتيح للمشاهدين كتابة أسئلة تخص المقاطع التي يشاهدونها، والحصول على إجابات في الوقت الفعلي.

وتتوفر تلك الميزة حاليًا لعدد محدود من المشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة في الولايات المتحدة عبر تطبيق أندرويد.

وتسعى جوجل إلى تضمين الذكاء الاصطناعي في منصة يوتيوب عبر تلك الميزة الجديدة التي تتيح التفاعل مع المحتوى من خلال الحوار مع مساعد الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المشاهدين على الاستفادة على نحو أكبر من المقاطع التي يشاهدونها.

وعند توفر الميزة، سيرى المستخدمون زر “اسأل Ask” أسفل المقاطع المؤهلة لتفعيل الميزة، لتتيح كتابة أسئلة تخص تلك المقاطع أو طلب ملخص لها أو محتوى له صلة بها، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على معالجة طلبات المستخدمين وتقديم الإجابات دون إيقاف تشغيل الفيديو.

وستكون الإجابات منطقية وسريعة على نحو ملحوظ، مما يشير إلى أن جوجل قد تعمل بالفعل على تحليل محتوى مقاطع يوتيوب مقدمًا حتى قبل اللجوء إلى تلك الميزة.

وستتوفر الميزة الجديدة بدايةً في مقاطع الفيديو المقدمة باللغة الإنجليزية، ومن المقرر أن تشمل لاحقًا المزيد من اللغات.

وأعلنت يوتيوب أن تلك الميزة ستكون متاحة تجريبيًا حتى مطلع شهر مايو المقبل، وقد يلي ذلك إطلاقها على نطاق واسع.

وتحتوي منصة يوتيوب على كم هائل من المحتوى والمعلومات والتعليقات، وقد تسهم تلك الميزة الجديدة في التفاعل معها بطريقة غير مسبوقة.