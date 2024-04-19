ون درايف تخطط لإتاحة جلب الملفات من الخدمات السحابية الأخرى

تعمل مايكروسوفت على ميزة جديدة في خدمة التخزين السحابي التابعة لها ون درايف تتيح للمستخدمين جلب ملفاتهم من خدمات التخزين السحابية الأخرى.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق الخاص بالخدمة لنظام أندرويد، فإن مايكروسوفت ستضيف خيار “استيراد الملفات السحابية”، وقد يعمل ذلك الخيار مع خدمات مختلفة مثل جوجل درايف وصور جوجل ودروب بوكس.

ومن المؤكد أن تلك الميزة ستساعد المستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من خدمة تخزين سحابية، ولكنهم يرغبون في تجميع ملفاتهم وصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في حساب واحد على نحو سريع، دون الحاجة إلى تنزيلها ثم إعادة رفعها.

ولم تشر مايكروسوفت رسميًا إلى خططها بشأن إضافة تلك الميزة إلى ون درايف، لكنها رُصدت في الأكواد البرمجية لملف APK الخاص بالإصدار التجريبي الأخير للتطبيق، وهي تشير إلى مزايا غير معلنة قبل إصدارها، ويمكن للشركة إلغاء تطويرها قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.

وأولت مايكروسوفت خدمة ون درايف اهتمامًا خاصًا خلال الآونة الأخيرة، إذ أطلقت إصدارًا جديدًا معادًا تصميمه من التطبيق الخاص بالخدمة، كما أضافت عدة مزايا لمشتركي الخطة الأساسية، ومنها الحماية من برامج الفدية الخبيثة والروابط المحمية بكلمة مرور بالإضافة إلى توسيع سعة مجلد “المخزن الشخصي”.

وكانت مايكروسوفت قد قالت إنه بحلول شهر مايو سيتمكن المستخدمون من استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الخاص بالشركة في الخدمة إذا كان لديهم اشتراك مدفوع.