هواوي تكشف عن سلسلة هواتف Pura 70 الجديدة

أعلنت هواوي سلسلة هواتفها الجديدة Pura 70 دون إقامة حدث صحفي خاص، وهي سلسلة جديدة تضم إصدارًا أساسيًا بالإضافة إلى إصداري برو وإصدار آخر رابع “ألترا” هو الأرقى والأغلى ثمنًا، وتعد تلك السلسلة امتدادًا لسلسلة هواتف P الشهيرة التي أطلقتها الشركة خلال السنوات السابقة.

وتتميز سلسلة Pura 70 من هواوي بتصميم فريد ومختلف؛ إذ تأتي الكاميرات الخلفية على شكل مثلث في الجهة الخلفية للهاتف. ويأتي الإصدار الأساسي من السلسلة بتصميم مسطح، في حين تتميز إصدارات Pro بحافات منحنية قليلًا.

ويحتوي هاتف Pura 70 الأساسي على شاشة قياسها 6.6 إنشات، في حين تضم إصدارات برو شاشة أكبر قياسها 6.8 إنشات، علمًا بأن كافة الإصدارات تعمل بشاشات OLED مع معدل تحديث تكيفي LTPO يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا، بالإضافة إلى درجة تعتيم عالية التردد، وحساسية عالية للمس، كما تتميز الشاشة بدرجة عالية من الحماية ضد الصدمات بفضل الجيل الثاني من زجاج كونلون من هواوي.

وتقدم سلسلة هواتف Pura 70 الجديدة تجربة مميزة للتصوير الفوتوغرافي كما وعدت هواوي، إذ يأتي هاتف Pura 70 الأساسي مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية، منها كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويتمتع هاتفا Pura 70 Pro وهاتف +Pro بالكاميرات نفسها، وتشمل كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. وتتميز الإصدارات الثلاثة بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0 بالإضافة إلى دعم التثبيت البصري OIS.

ويعمل هاتفا Pura 70 Pro و +Pro بمعالج Kirin 9010 الجديد مع معالج الرسوميات Maleoon 910، في حين يعمل الإصدار القياسي بمعالج Kirin 9000S1 الذي يعد نسخة منخفضة السرعة من Kirin 9000S في هواتف ميت 60 من هواوي.

وفيما يتعلق بالبطارية، يحتوي هاتف Pura 70 على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، ويتمتع إصدارا برو بسعة بطارية وسرعة شحن مماثلة، إذ تبلغ سعة البطارية 5050 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع حتى 100 واط والشحن اللاسلكي حتى 80 واطًا.

ويبدأ سعر هاتف Pura 70 الأساسي من 750 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر إصداري Pro و +Pro من 900 و 1100 دولارٍ أمريكي على الترتيب.