ميكرون تبدأ إنتاج ذاكرة QLC NAND مع 232 طبقة

أعلنت شركة ميكرون استمرارها بتطوير وزيادة حجم إنتاج رقاقات الذاكرة QLC NAND القادمة مع أكثر من 200 طبقة مكدسة.

إذ أكدت الشركة دخول ذاكرة QLC NAND، القادمة مع 232 طبقة، مرحلة الإنتاج الضخم لاستخدامها في أقراص Crucial SSD، مع العلم بأن ميكرون استخدمت هذه الذاكرة الجديدة في قرص 2500 NMVe SSD أيضًا. كما أصبحت هذه الذاكرة في مرحلة الإنتاج بكميات كبرى لأقراص التخزين المهنية، وقد ذكرت الشركة أنها أرسلت أولى العينات إلى الشركات الصانعة للمعدات الأصلية (OEM).

وتوفر ذاكرة QLC NAND أداءً لا مثيل له في حلول تخزين الحواسيب المحمولة ومراكز البيانات بالاستفادة من هذه الإمكانات المهمة:

حققت أعلى كثافة للبت في الصناعة بنسبة تصل إلى 28%.

حققت سرعات إدخال وإخراج تصل إلى 2400 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s).

حققت أداء قراءة أفضل بنسبة تصل إلى 24% من الجيل السابق.

حققت أداء برمجة أفضل بنسبة تصل إلى 31% من الجيل السابق.

وتحدث بيل سيراتا، مدير عام قسم الحوسبة الفائقة في شركة Pure Storage قائلًا: “بفضل ابتكارات ميكرون في مجال ذاكرة NAND، يمكن لشركة Pure Storage أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام في سعيها إلى استبدال أقراص (SSD) بأقراص (HDD) في جميع مراكز البيانات بحلول عام 2028”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميكرون حققت ربحًا كبيرًا لكونها أول شركة تشحن ذواكر عرض النطاق الترددي العالي HBM3E إلى الأسواق. فقد كشفت الشركة عن تمكنها من بيع مخزونها من ذاكرة HBM3E لعام 2024، وفي الوقت نفسه حُجز معظم إنتاجها لعام 2025.