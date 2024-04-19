ميتا تعلن تخفيض سعر نظارة كويست 2

منحت ميتا نظارة الواقع الافتراضي كويست 2 تخفيضًا دائمًا في الأسعار للمرة الثانية هذا العام.

وخفضت الشركة في شهر يناير سعر الإصدار الأساسي من نظارة الرأس بسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت من 250 دولارًا إلى 200 دولار.

ويأتي خفض الأسعار في أعقاب طرح الشركة كويست 3، ويبدأ سعر نظارتها الجديدة من 500 دولار.

ويشير التخفيض إلى أن ميتا تحاول التخلص من مخزونها المتبقي من النموذج السابق.

وحظيت كويست 2 بالإشادة بصفتها واحدة من أفضل نظارات الواقع الافتراضي المنخفضة السعر، كما أن تخفيض السعر إلى 200 دولار يزيد جاذبيتها.

وتحصل مقابل 200 دولار على نظارة كويست 2 التي تحوي شاشات من نوع LCD السريعة التبديل بدقة قدرها 1832×1920 بكسلًا لكل عين ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع مكتبة ضخمة من تطبيقات الواقع الافتراضي، إلى جانب الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية، مثل Xbox Cloud Gaming.

ولا تتمتع كويست 2 بميزة Passthrough بالألوان الكاملة أو ألعاب الواقع المختلط، مع أنها تستطيع بث الألعاب من جهاز حاسوب.

وتعد كويست 2 بمنزلة جهاز مناسب لدخول عالم الواقع الافتراضي للمستخدمين المبتدئين.

وبالإضافة إلى تخفيض سعر كويست 2، خفضت ميتا سابقًا أسعار ملحقات كويست 2، إذ انخفض سعر كل من Elite Strap و Elite Strap with Battery بمقدار 50 في المئة ليصل إلى 25 دولارًا و 45 دولارًا على التوالي.

كما انخفض أيضًا سعر الحزمة المسماة Fit Pack التي تساعدك في الحصول على مقاس مريح بمقدار النصف إلى 20 دولارًا. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر حقيبة الحمل الرسمية من 45 دولارًا إلى 20 دولارًا.

وتحصل كويست 2 في الوقت الحالي على بعض التحديثات قبل كويست 3، مثل وضع الاستلقاء الذي وصل إلى كويست 2 في شهر مارس واستغرق شهرًا آخر للوصول إلى كويست 3.

ويبقى هناك مخاوف بخصوص المدة التي ستدعم فيها ميتا كويست 2 بعد رؤية كيفية إهمال الشركة لنظارة كويست الأصلية من خلال إغلاق الألعاب وسحب الدعم.