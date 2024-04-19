ميتا تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Llama 3

أطلقت شركة ميتا الإصدار الأحدث من نموذج اللغة الكبير التابع لها Llama 3، الذي ستستخدمه الشركة في ترقية قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف منصاتها الاجتماعية.

وتوفر الشركة إصدارين أوليين من النموذج، أحدهما يحتوي على 8 مليار مَعلَمة، وآخر يحتوي على 70 مليار مَعلَمة. ومن الجدير بالذكر أن المَعلَمات (Parameters) هي المتغيرات في نظام الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم لقياس حجم النماذج وقدراتها.

وقالت الشركة إن النسخة الصغيرة من Llama 3 تتمتع بقوة النسخة السابقة الكبرى من النموذج، وإن نموذج Llama 3 المتوفر مجانًا هو “الأكثر ذكاءً والأفضل أداءً من نوعه”.

وكانت شركة OpenAI قد بدأت سباق الذكاء الاصطناعي أواخر عام 2022، عندما أطلقت روبوت ChatGPT، مما دفع الكثير من الشركات إلى تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأطلقت شركة ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي Llama 2 منتصف العام الماضي، كما أصدرت مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI في سبتمبر الماضي، وهي تعمل على إضافته في منصات ماسنجر وإنستاجرام وواتساب.

وتوفر ميتا نموذجها كمشروع “مفتوح المصدر”، مما يعني أنه يمكن استخدامه وتعديله مجانًا، بخلاف الشركات الأخرى الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي التي عادةً لا توفر نماذجها بتلك الطريقة.

وقالت شركة ميتا إنها ستطلق المزيد من نماذج Llama 3 خلال الأشهر المقبلة بقدرات إضافية، مثل دعم عدة لغات، كما تعمل الشركة على نموذج أكبر يضم 400 مليار مَعلَمة، وسيصدر لاحقًا بعد اكتمال عملية التدريب.

وللمقارنة، يُقدر عدد المعلمات في نموذج GPT-4 الخاص بشركة OpenAI بنحو 1.5 تريليون معلمة.

واستخدمت ميتا البيانات الاصطناعية، وهي النصوص التي تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، لتدريب نموذج Llama 3، وتسعى الشركة إلى إيجاد المزيد من مصادر البيانات لتدريب نماذجها القادمة.

وأفادت الشركة بأنها ستفكر في نموذج اشتراك شهري لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Meta AI مثل: ChatGPT Plus من OpenAI و Copilot Pro من مايكروسوفت، ولكن عندما تتوفر إصدارات أكبر من نموذج Llama.