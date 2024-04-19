مايكروسوفت تطلق أوفيس 2024 للشركات بإصدار تجريبي

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق الإصدار التجريبي الأول من حزمة البرامج المكتبية الجديدة أوفيس 2024 للشركات والمؤسسات.

ويمكن لعملاء مايكروسوفت اختبار حزمة Office LTSC 2024 الجديدة الآن، ويشير اختصار LTSC إلى مصطلح Long-Term Servicing Channel أو إصدار “قناة الخدمة الطويلة الأجل”، وهو إصدار يعمل بترخيص دائم لاستخدام تطبيقات أوفيس ومجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى دون الحاجة إلى اشتراك دوري.

وبشكل عام، فإن إصدار Office LTSC 2024 مخصص للأجهزة التي لا تتلقى التحديثات لمدة طويلة، وهي مناسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى تثبيت البرامج على أجهزتها – مثل المعدات الطبية وأجهزة التصنيع وغيرها – مرة واحدة، ثم تشغيلها بدون تحديثات على المدى الطويل من أجل استقرار العمل والتحكم فيه على نحو أفضل.

وتوفر حزمة أوفيس 2024 الجديدة (Office LTSC 2024) إمكانية الوصول إلى تطبيقات أوفيس المختلفة، مثل وورد وإكسل وباوربوينت، وهي تقدم كافة المزايا الأساسية الموجودة فيها مع مزايا جديدة تتضمن خيارات إضافية للاجتماعات في أوت لوك، ومزايا جديدة في إكسل، وتحسينات في الأمان والأداء وتسهيلات الاستخدام.

وعلى عكس الإصدارات السابقة، لن تتضمن حزمة أوفيس 2024 الجديدة برنامج الناشر Publisher الذي أعلنت الشركة إيقافه في وقت سابق من العام الجاري، كما أنها لا تحتوي على برنامج الاجتماعات Teams أيضًا، إذ إنه متاح الآن للتنزيل على نحو منفصل.

وما زالت مايكروسوفت تحث العملاء على الانتقال إلى حزمة Microsoft 365 التي توفر تجربة استخدام معتمدة على الخدمات السحابية والتعاون في الوقت الفعلي والأتمتة ومزايا Copilot المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.