لينكدإن تختبر اشتراكًا مدعومًا بمزايا الذكاء الاصطناعي

بدأت لينكدإن باختبار طريقة أخرى لتعزيز إيراداتها، وهذه المرة من خلال خدمة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت المنصة الاجتماعية التي تستهدف عالم العمل أنها تعمل على اشتراك جديد يسمى Premium Company Page.

ويأتي الاشتراك بسعر قدره 100 دولار شهريًا، ويتضمن ذكاء اصطناعيًا لكتابة المحتوى وأدوات جديدة لزيادة أعداد المتابعين، من بين مزايا أخرى لرفع حسابات الشركة التي تستخدم الاشتراك.

وتعد هذه الخطوة مهمة؛ لأنها تؤكد كيف تواصل المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت تنويع نموذج أعمالها.

ومع وجود العديد من التغييرات الجارية على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأخرى، إذ تملي الإعلانات والخوارزميات الأخرى ما يكتشفه المستخدمون، فإن لينكدإن تتطلع إلى إنشاء مساحة آمنة للحسابات الاجتماعية للمهنيين.

وبدأت لينكدإن بنشر معلومات تصف الاشتراك الجديد Premium Company Page. وقالت المنصة: “نحن نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لتعزيز تجربة عملائنا ومساعدتهم في تحقيق أهداف أعمالهم”.

وأضافت: “نختبر حاليًا اشتراكًا جديدًا لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مصممًا للمساعدة في جذب العملاء وبناء المصداقية والتميز أمام الجمهور”.

ويعد هذا الاشتراك بمنزلة الخطوة الحديثة في قائمة متزايدة من العروض المميزة التي صممتها لينكدإن للمؤسسات الموجودة عبر المنصة، مما يعكس مستويات الاستخدام والتسعير المختلفة التي صممتها للأفراد والقائمين بالتوظيف الذين يستخدمون المنصة.

وتشمل المستويات الأخرى التي تركز على الأعمال التجارية Premium Career للأشخاص الذين يبحثون عن عمل، و Premium Business لذكاء الأعمال، و Sales Navigator لفرق المبيعات، و Recruiter لتحديد المواهب وتوظيفها، و Learning للتطوير المهني.

وتعد الخدمات المميزة مجتمعة بمنزلة مصدر دخل كبير، وأعلنت لينكدإن في شهر مارس أن اشتراكات المستخدمين المميزين نمت بمقدار 25 في المئة سنويًا لتصل إلى 1.7 مليار دولار في عام 2023.

وحققت لينكدإن في ذلك العام 15 مليار دولار، ويعد النشاط التجاري المتعلق بالتوظيف مسؤولًا عن 7 مليارات دولار من ذلك المبلغ.

ويبدو اشتراك Premium Company Page مألوفًا جدًا في بعض النواحي، إذ يستفيد من آليات لينكدإن المعروفة.

ويمكن لمسؤولي الصفحات مراجعة الزوار الجدد إذا لم يوقف هؤلاء الزوار تشغيل إعداد الخصوصية، ويمكن استخدام هذا الأمر لدعوة هؤلاء الزوار لاحقًا لمتابعة الصفحة، بغض النظر عن درجة الاتصال.

كما يمكن للمسؤولين أيضًا إنشاء أزرار الحث على اتخاذ إجراء مع عرض تفاصيل جهة الاتصال أو موقع الويب بطريقة بارزة في الجهة العلوية من الصفحة.

ويوفر الاشتراك المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعرض التوصيات والاقتباسات من العملاء مع صورة اختيارية، وشعار LinkedIn Premium.