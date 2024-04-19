إنفيديا تعلن إطلاق البطاقات الرسومية RTX A400 و A1000

أطلقت شركة إنفيديا البطاقة الرسومية RTX A400 مع ذاكرة بحجم قدره 4 جيجابايت والبطاقة الرسومية RTX A1000 مع ذاكرة بحجم قدره 8 جيجابايت، وهي تعد أولى البطاقات الاحترافية من الفئة المنخفضة (entry-level) التي تدعم تقنية تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لشركة إنفيديا، تتمتع بطاقات RTX الجديدة بقدرات معالجة للذكاء الاصطناعي تتفوق على الحلول المستندة إلى المعالجات المركزية التقليدية، مما يسمح للمستخدمين المحترفين بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل برامج المحادثة الذكية وأنظمة المساعد الذكي (Copilot) في حواسيبهم الشخصية.

وتأتي هذه البطاقات مستندة إلى معمارية Ampere التي كشف عنها أول مرة في عام 2020، على عكس بطاقات RTX 2000، و RTX 4000، و RTX 4500، و RTX 5000، و RTX 6000 التي تستند إلى معمارية Ada Lovelace الجديدة.

وتُعد بطاقة RTX A1000 أسرع بطاقة في فئتها بفضل احتوائها على 72 نواة Tensor، إذ يقال إنها توفر معالجة ذكاء اصطناعي توليدي أسرع بثلاث مرات لأدوات التعلم العميق، مثل: Stable Diffusion، مقارنة ببطاقة الجيل السابق T1000 التي كانت تقتصر على نويات كودا (CUDA) فقط.

كما توفر كلتا البطاقتين قدرات قوية في تتبع الأشعة لبرامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) مع أدوات العرض المرئي للبيانات. ووفقًا لإنفيديا، يمكن لبطاقة RTX A1000، مع نويات تتبع الأشعة الثمانية عشرة، تسريع المهام الرسومية والتصيير حتى ثلاث مرات مقارنة ببطاقة T1000.

وبمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 50 واطًا، فمن المرجح أن تُستخدم بطاقتا RTX A400 و A1000 في أجهزة الحواسيب الصغيرة الحجم مثل HP Z2 Mini G9 و Dell Precision 3280 CFF.