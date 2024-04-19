إطلاق أول متجر تطبيقات بديل لآب ستور في الاتحاد الأوروبي

أطلق المطور رايلي تستوت متجر تطبيقات AltStore PAL، وهو متجر تطبيقات بديل لمتجر آب ستور يمكن للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي الوصول إليه.

ويُعد AltStore PAL متجرًا مفتوح المصدر صُمم لنشر تطبيقات المطورين المستقلين، وهو يحتوي مبدئيًا على تطبيقين فقط: محاكي الألعاب Delta، وتطبيق إدارة الحافظة Clip.

ويقول مطور المتجر إنه بمجرد أن يعمل AltStore PAL “بسلاسة”، سيتمكن مطورو التطبيقات من تقديم تطبيقاتهم للنشر خارج متجر تطبيقات آب ستور، وقد صمم المتجر ليكون لا مركزيًا ودون توجيه، لذا سيحتاج المطورون إلى الترويج لتطبيقاتهم الخاصة، وتوجيه المستخدمين عبر مواقعهم إلى تثبيت التطبيقات عبر متجر AltStore.

ومن الجدير بالذكر أن نشر التطبيقات عبر AltStore سيكون مجانيًا، ولكن التطبيقات التي تشهد أكثر من مليون تثبيت سنوي ستحتاج إلى دفع “رسوم تقنية أساسية” قدرها 0.50 يورو لشركة آبل وفقًا للقواعد التي تفرضها على المطورين.

وسيتعين على المتاجر البديلة دفع تلك الرسوم مقابل كل تثبيت دون استثناء، لذا ستحصل آبل 0.50 يورو من متجر AltStore في كل مرة يُثبت فيها. ولتغطية هذه الرسوم، يفرض المتجر رسومًا قدرها 1.50 يورو سنويًا من أجل الوصول إلى AltStore PAL.

وفتحت آبل الباب أمام التحميل الجانبي للتطبيقات والسماح بتنزيلها من خارج متجر آب ستور الرسمي التابع لها مع تحديث iOS 17.4 التزامًا بقانون الأسواق الرقمية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون في دول الاتحاد الأوروبي تنزيل متجر AltStore PAL من الموقع الرسمي له، علمًا بأنه غير متاح خارج الاتحاد الأوروبي.