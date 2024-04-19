أدوبي تطلق تطبيق Express المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أدوبي إطلاق تطبيق Express الجديد المدعوم بمزايا الذكاء الاصطناعي لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وكانت الشركة قد أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق في وقت سابق من العام الجاري قبل إطلاق النسخة النهائية منه.

وتتيح أدوبي للمستخدمين تحميل التطبيق على نحو مجاني والاستفادة من المزايا الأساسية فيه، إلا أن الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل التطبيق يتطلب اشتراكًا في خدمة Creative Cloud قدره 10 دولارات شهريًا.

وتعتمد تلك المزايا الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Firefly من شركة أدوبي الذي يتيح للمستخدمين توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء تأثيرات نصية وإضافة عناصر فريدة وفق طلبات المستخدم، وتنفيذ إجراءات محددة بنقرة زر، وكذلك تحريك الصور وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة، وجدولة المحتوى للنشر، وغيرها من المزايا.

ويُعد التطبيق أداة مثالية من أجل إنشاء التصميمات المخصصة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نحو سريع ومبسط، لإخراج تصميمات مميزة دون اللجوء إلى البرامج المتقدمة التي قد تحتوي على خيارات معقدة وتحتاج إلى خبرة طويلة لاستخدامها.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق في إنشاء صور ثابتة، أو مقاطع فيديو قصيرة متحركة يمكن مشاركتها عبر إنستاجرام أو تيك توك.

وتؤكد أدوبي أن المشتركين في Creative Cloud يمكنهم أيضًا الوصول إلى تصميماتهم في برامج Photoshop أو Illustrator مباشرة من خلال تطبيق Express في الأجهزة المحمولة، لتسهيل سير العمل.

ويمكن تحميل تطبيق أدوبي Express الجديد من متجري جوجل بلاي أو آب ستور الآن.