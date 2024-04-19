أبرز الفروق بين هاتفي موتورولا Edge 50 Pro و Edge 40 Pro

كشفت موتورولا قبل عدّة أيام عن سلسلة هواتف Edge 50 التي تتكون من: Edge 50 Ultra، و Edge 50 Pro و Edge 50 Fusion. ويأتي كل واحد من هذه الهواتف بمزايا جديدة، وتتمتع جميعها بمواصفات قوية.

سنتحدث في هذا المقال عن طراز Edge 50 Pro ونقارنه بالطراز السابق Edge 40 Pro الذي صدر العام الماضي ونوضح أبرز الفروق بينهما، وأهم التحديثات التي حصل عليها الهاتف الجديد:

1- يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro بثلاثة ألوان جديدة:

يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro بتصميم مماثل لتصميم Edge 40 Pro، ويضم حافات منحنية وإطارًا مربع الشكل يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية.

يأتي Edge 40 Pro بلونين، هما: (الأسود) Interstellar Black و(الأزرق) Lunar Blue، وأما هاتف Edge 50 Pro الجديد فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: (البنفسجي) Luxe Lavender، و(الأسود) Black Beauty، و(الأبيض) Moonlight Pearl.

يمتاز الهاتف الجديد Edge 50 Pro أيضًا بالوزن الخفيف؛ إذ يأتي بوزن أخف بمقدار 13 جرامًا مقارنةً بطراز Edge 40 Pro السابق.

2- يعمل هاتف Motorola 50 Pro بمعالج أحدث من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق:

يعمل هاتف Motorola Edge 50 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3)، وأما هاتف Motorola Edge 40 Pro فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2).

كلا المعالجين من المعالجات القوية، لكن Snapdragon 7 Gen 3 هو الأحدث بينهما، ويمتاز بأداء أفضل مقارنةً بالمعالج الذي يعمل به الطراز السابق.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Motorola 50 Pro مع ذاكرة تخزين كبيرة تصل سعتها إلى 512 جيجابايت، وأما Edge 40 Pro فيأتي مع ذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

3- يدعم Motorola 50 Pro الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا:

مع أن كلًا من Motorola Edge 50 Pro و Motorola Edge 40 Pro يدعمان الشحن السلكي السريع TurboPower بقدرة تبلغ 125 واطًا، فإن Edge 50 Pro يمتاز بدعمه الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا ويتفوق بذلك على طراز Edge 40 Pro الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

4- يضم هاتف Motorola 40 Pro كاميرا بدقة أعلى من دقة كاميرا الطراز الجديد:

مع أن كلا الهاتفين مزودان بكاميرات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، فهناك فرق في مواصفات الكاميرات الأخرى؛ إذ يضم هاتف Motorola Edge 50 Pro كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

أما هاتف Edge 40 Pro فيضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 114 درجة، كما يضم كاميرا مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x، ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 60 ميجابكسل.