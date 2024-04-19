آبل تعتزم تطوير تطبيق الملاحظات في iOS 18

تخطط شركة آبل لتطوير تطبيق الملاحظات الافتراضي Notes في هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع تحديث iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكره موقع “آبل إنسايدر” المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية.

وبحسب التسريبات الأخيرة، سيكون بإمكان المستخدمين تسجيل التسجيلات الصوتية داخل التطبيق بالإضافة إلى خيارات أخرى مرتبطة بالمدخلات الرياضية.

ويزعم التقرير أن نظام iOS 18 سيسمح لمستخدمي آيفون بإضافة التسجيلات الصوتية مباشرةً داخل تطبيق الملاحظات دون الحاجة إلى اللجوء إلى تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos، إذ يمكن بالفعل حاليًا نسخ التسجيلات الصوتية من تطبيق المذكرات الصوتية ولصقها في تطبيق الملاحظات، ولكن تلك الخطوة لن تكون ضرورية مع نظام iOS 18 القادم.

ومن المرجح أيضًا أن يضيف تطبيق الملاحظات دعمًا للمدخلات الرياضية، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على إضافة المزيد من أنواع المعادلات الرياضية إلى التطبيق مع التكامل أيضًا مع تطبيق الآلة الحاسبة دون تفاصيل أخرى واضحة.

ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن نظام التشغيل macOS 15 في أجهزة ماك سيحتوي على تطبيق جديد معاد تصميمه للآلة الحاسبة.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها، مثل iOS 18 و macOS 15 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 الذي ينعقد منتصف شهر يونيو المقبل. ومن المتوقع إضافة المزيد من المزايا والتغييرات في نظام iOS 18، ومنها جعل الشاشة الرئيسية أكثر قابلية للتخصيص، وإدخال المزيد من التحسينات في المساعد الشخصي Siri وإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي وغيرها.