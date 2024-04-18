Nothing تعلن سماعات أذن لاسلكية جديدة

كشفت Nothing عن سماعات أذن لاسلكية جديدة في حدث أقيم في طوكيو.

وتأتي سماعة الأذن Ear بسعر يبدأ من 150 دولارًا، وتعد تحسينًا مقارنةً بالنموذج السابق Ear (2).

وتحتفظ Ear بالتصميم الشفاف للعلامة التجارية وتبدو مشابهة جدًا للنموذج السابق، مع أنها مدعومة بمحرك ديناميكي جديد مخصص بقياس قدره 11 ملم،

وتأتي Ear بتصميم مزدوج الغرفة يسمح لها بتقديم أصوات أكثر وضوحًا مقارنة بسابقتها Ear (2).

كما أنها تتميز بخوارزمية ذكية جديدة لإلغاء الضوضاء النشطة يمكنها التحقق من تسرب الضوضاء بين سماعات الأذن وقناة الأذن ومن ثم تعزيز إلغاء الضوضاء وفقًا لذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها تلقائيًا تطبيق مستوى إلغاء الضوضاء المطلوب المناسب للبيئة التي يوجد فيها المستخدم، ويشمل ذلك المرتفع أو المتوسط أو المنخفض.

وتقول Nothing إن إلغاء الضوضاء في النموذج المقدر بنحو 45 ديسيبل هو ضعف ما هو موجود في Ear (2).

وعندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فإن الشركة صممت Ear لتكون قادرة على العمل لمدة طويلة، إذ يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 40 ساعة بعد الشحن الكامل باستخدام علبة الشحن، أو ما يصل إلى ثماني ساعات من التشغيل دون توقف.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي Ear مزودة بميكروفون جديد يتيح تقليل العوائق والتداخلات، ويدعم برنامج الترميز LHDC 5.0 و LDAC للبث العالي الدقة عبر البلوتوث والقدرة على التبديل بسرعة بين الأجهزة المتصلة.

وفي الوقت نفسه، فإن Ear (a) هي أول نموذج من Nothing لا يقتصر فقط على اللون الأسود أو اللون الأبيض مع جزء غير شفاف وعلبة ملونة باللون الأصفر.

ويبدأ سعر Ear (a) من 100 دولار، وتتميز أيضًا بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة وخوارزمية إلغاء الضوضاء النشطة الذكية الجديدة للعلامة التجارية التي يمكنها التحقق من تسرب الصوت.

ومن المفترض أن تتمتع بعمر بطارية طويل، إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 42 ساعة من تشغيل الموسيقى بعد الشحن الكامل باستخدام علبة الشحن.

وتتاح كل من Ear و Ear (a) الآن للطلب الأولي من موقع Nothing.