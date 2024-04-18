Nothing تجلب ChatGPT إلى سماعات الأذن

أعلنت Nothing أنها تخطط لإدماج ChatGPT مع هواتفها الذكية وسماعات الأذن، وتتيح هذه الخطوة لعملاء الشركة وصولاً سريعًا إلى الخدمة.

ويصل هذا الدعم أيضًا إلى سماعات الأذن الجديدة Ear و Ear (a). ويبدأ الطرح التدريجي للتكامل في 18 أبريل مع Phone 2 يليه Phone 1 و Phone 2A في الأسابيع المقبلة.

وكتبت الشركة في تدوينة: “من خلال التكامل الجديد، يتمكن المستخدمون الذين لديهم ChatGPT المثبت عبر هواتف Nothing من الضغط للتحدث إلى أداة الذكاء الاصطناعي الشعبية مباشرةً من سماعات أذن Nothing”.

وبمجرد وصول التحديث، يمكنك الاستعلام عن ChatGPT باستخدام سماعات الأذن الخاصة بالشركة، مما يجعل الأمر يبدو وكأنك قادر على تحديد ChatGPT بصفته المساعد الرقمي المفضل لسماعات Nothing.

وإذا كان لديك تطبيق ChatGPT مثبتًا عبر هاتف من شركة Nothing متصل بسماعات الأذن، فإن بإمكانك طرح الأسئلة على روبوت الدردشة من خلال سماعات الأذن.

ولا تتوقف خطط الشركة عند هذا الحد، إذ قالت في التدوينة: “نعمل أيضًا على تحسين تجربة مستخدم الهاتف الذكي في Nothing OS من خلال تضمين نقاط الدخول على مستوى النظام في ChatGPT، ويشمل ذلك تبادل لقطات الشاشة والأدوات المصغّرة على نمط Nothing”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن بدأت فئة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي بالظهور مع Humane AI Pin و Rabbit R1.

وفي الوقت الذي تتنافس فيه الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم مع أجهزة مثل Humane Ai Pin و Rabbit R1، يبدو أن شركة الهاتف المحمول التي تتخذ من لندن مقرًا لها قد قفزت خطوة إلى الأمام من خلال إدماج التكنولوجيا في سماعات الأذن.

وتتعلق إستراتيجية ChatGPT الخاصة بشركة Nothing بأجهزتها الحالية، ولا تحاول الشركة الناشئة التي أسسها كارل باي إعادة اختراع العجلة من خلال إطلاق جهاز جديد.

كما أن الإستراتيجية لا تفرض هذا التكامل على المستخدمين، وفي حال لم يكن لديك ChatGPT ضمن هاتفك، فلن تتغير تجربتك أبدًا.