هوندا تطلق سيارات كهربائية لتتنافس مع BYD

تسعى هوندا إلى الحصول على حصة من سوق السيارات الكهربائية الصينية المزدهرة التي تهيمن عليها شركات صناعة السيارات المحلية، مثل BYD.

وكشفت الشركة عن Ye، وهي مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية مصممة خاصة للمستهلكين الصينيين.

وبعد انخفاض المبيعات بمقدار 10 في المئة في الصين في العام الماضي، تتطلع هوندا إلى زيادة حصتها من خلال علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية.

وتنضم Ye إلى العلامات التجارية الصينية الحالية للسيارات الكهربائية، مما يجعلها العلامة التجارية الثالثة لشركة هوندا في البلاد بعد e:N و Lingxi.

وتخطط هوندا لإطلاق 6 سيارات جديدة من طراز Ye بحلول عام 2027 على أمل تعزيز آفاقها في السوق الكبرى عالميًا للسيارات الكهربائية.

وشهد حفل الإطلاق النماذج الثلاثة الأولى من Ye. وتخطط هوندا لإنتاج سيارة Ye GT الرياضية في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، تستعد Ye P7 و Ye S7 لدخول السوق الصينية قبل نهاية هذا العام.

وتحصل العلامة التجارية الجديدة على شعار هوندا الجديد الذي يرتبط بالجيل القادم من السيارات الكهربائية.

وتستخدم سيارات Ye منصة سيارات كهربائية جديدة مخصصة. وتمتلك هوندا خططًا طموحة لهذه العلامة التجارية الجديدة، مع 6 نماذج من فئة Ye من المقرر أن تصل إلى الشوارع بحلول عام 2027.

وتهدف شركة صناعة السيارات إلى كهربة عروضها الصينية بالكامل بحلول عام 2035.

وجهزت الشركة السيارات الكهربائية الجديدة بمصابيح من نوع LED عبر لوحة العدادات وألواح الأبواب التي تتغير بناءً على الذكاء الاصطناعي.

وتحوي السيارة الكهربائية Ye GT شاشة عرض ذات تركيز بعيد، مما يمنح إحساسًا بالمسرح الخاص.

وتواجه هوندا وغيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية انخفاض حصتها في السوق مع تحرك السوق الصينية بسرعة نحو السيارات الكهربائية.

وتكافح شركات صناعة السيارات القديمة في ظل الارتفاع السريع للعلامات التجارية المحلية الصينية والوافدين الجدد في مجال السيارات الكهربائية.

وتهيمن شركات صناعة السيارات المحلية، مثل BYD، على المبيعات في الصين، مما يؤدي إلى إخراج العلامات التجارية المشتركة من السوق.

ويدل قرار هوندا بتنويع إستراتيجيتها للسيارات الكهربائية الصينية من خلال العلامة التجارية Ye على اعترافها برغبات المستهلكين الفريدة في المنطقة.

وقالت الشركة إن علامتها التجارية الجديدة Ye مصممة لتسريع تحولها في الصين إذ يتقدم بسرعة التحول نحو السيارات الكهربائية.