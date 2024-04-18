هواوي تكشف عن هاتفها الرائد Pura 70 Ultra

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الجديد Pura 70 Ultra ضمن سلسلة Pura 70 الجديدة، وهو يُعد الإصدار الأرقى في السلسلة.

ويحمل الهاتف الجديد كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وحساسًا حجمه 1 إنش، وهي تعمل بآلية ميكانيكية تجعلها بارزة عند الاستخدام، مع عدسة تلسكوبية دوارة تعمل بنظام آلي معقد، وتتغير فتحة العدسة لتتراوح بين F/1.6 و F/4، وبُعد بؤري قدره 22.5 ملم، ومحرك XD Motion أضافته هواوي لتصوير الأجسام السريعة الحركة بكفاءة.

وأما الكاميرا الثانية فهي مخصصة للتكبير حتى 3.5 مرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وهي تدعم التثبيت البصري، ويمكن أن تصور الأجسام من قرب من مسافة تصل إلى 5 سم، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 40 ميجابكسل.

وكما تفعل الشركات الأخرى المنافسة في الوقت الحالي، قالت شركة هواوي إنها أضافت الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي من أجل تعديل الصور وتنقيحها اعتمادًا على خوادمها السحابية.

ويأتي هاتف هواوي Pure 70 Ultra بشاشة من نوع LTPO OLED قياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 2500 شمعة، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ومستشعر لبصمات الأصابع.

ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 9010 الجديد من هواوي، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.3 جيجاهرتز، وهو مبني بتقنية تصنيع قدرها 7 نانومتر، وقد جرى تصنيعه محليًا داخل الصين مثل معالج Kirin 9000s المستخدم في هواتف Mate 60.

ويدعم هاتف هواوي الاتصال بنظامي الأقمار الصناعية داخل الصين Beidou و Tiantong لإرسال الرسائل والصور وإجراء المكالمات، وهو يحتوي على بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقوة قدرها 100 واط و 80 واطًا على الترتيب، وكذلك دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 20 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 من هواوي.

وتطرح هواوي هاتف Pure 70 Ultra بسعر يبدأ من 1400 دولارٍ أمريكي للنسخة ذات السعة التخزينية البالغ قدرها 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، ولا معلومات متاحة عن الإطلاق العالمي للهاتف.