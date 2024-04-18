مزايا يتفوق بها هاتف سامسونج Galaxy S24 على هاتف جوجل Pixel 8

Galaxy S24 هو الهاتف الأصغر في سلسلة جالاكسي S24 الأحدث من سامسونج، وأما Pixel 8 فهو الهاتف الأصغر في سلسلة Pixel 8 الرائدة التي أطلقتها جوجل في أواخر عام 2023. وكلا الهاتفين من أفضل هواتف أندرويد الصغيرة الحجم، ويشتركان في بعض المواصفات.

ومع أن Pixel 8 من أقوى هواتف أندرويد، فإن هاتف Galaxy S24 يتمتع بمزايا متعددة يتفوق بها على هاتف جوجل، وسنذكر منها ما يلي:

1- يضم شاشة أكثر إشراقًا من شاشة هاتف جوجل:

يضم هاتفا Galaxy S24 و Pixel 8 شاشات بمقاس قدره 6.2 بوصات مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وتمتاز شاشة S24 بذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة Pixel 8 فتبلغ ذروة سطوعها 2000 شمعة في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز شاشة هاتف سامسونج بدعم تقنية LTPO؛ مما يسمح لها بضبط معدل التحديث بنحو ديناميكي من 1 إلى 120 هرتزًا بناءً على المحتوى الظاهر على الشاشة. ويمكن لشاشة Pixel 8 تبديل معدل التحديث فقط بين 60 هرتزًا و 120 هرتزًا، وهذا يجعل شاشة هاتف سامسونج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتوفر تجربة أكثر سلاسة في بعض الحالات.

2- يمتاز بتصميم أنحف وأخف وزنًا من تصميم هاتف جوجل:

مع أن كلا الهاتفين يحتويان على شاشات بمقاس قدره 6.2 بوصات، فإن هناك فرقًا ملحوظًا في أبعاد الهاتفين؛ إذ تبلغ أبعاد هاتف سامسونج 147 × 70.6 × 7.6 ملم ويبلغ وزنه 168 جرامًا، وأما هاتف جوجل فتبلغ أبعاده 150.5 × 70.8 × 8.9 ملم، ويزن 187 جرامًا.

يميل الكثير من الأشخاص إلى اختيار الهواتف الأخف وزنًا لأنها مريحة أكثر في أثناء الاستخدام، وهذا يعني أن تصميم هاتف سامسونج الرقيق والخفيف الوزن سيكون سببًا لاختياره بدلًا من هاتف جوجل.

3- يعمل بمعالج أسرع من المعالج الذي يعمل به هاتف جوجل:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو من أحدث المعالجات من كوالكوم وهو أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج جوجل Tensor G3 الذي يعمل به هاتف Pixel 8، وأما الإصدار العالمي من هاتف سامسونج فيعمل بمعالج Exynos 2400 وهو أيضًا من المعالجات الحديثة التي تتمتع بقوة الأداء.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يمتاز معالج جوجل Tensor G3 بدعمه مزايا الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على المزايا نفسها تقريبًا بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

4- يتمتع بعمر البطارية الطويل:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أصغر بكثير من بطارية هاتف Pixel 8 التي تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير في الساعة، ومع ذلك، يمتاز هاتف سامسونج بعمر البطارية الطويل؛ مما يسمح لك باستخدامه طوال اليوم، على عكس Pixel 8 الذي ستحتاج إلى إعادة شحنه خلال اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يستغرق Pixel 8 وقتًا أطول لشحنه بالكامل مع أنه يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا وهي أكبر من قدرة الشحن التي يدعمها هاتف سامسونج؛ إذ تستغرق عملية شحنه بالكامل مدة تتراوح بين 70 و 75 دقيقة، وأما هاتف Galaxy S24 فتدعم بطاريته الشحن بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتستغرق عملية شحنه بالكامل مدة تزيد قليلًا على ساعة.

5- هاتف Galaxy S24 أكثر انتشارًا من هاتف جوجل:

تبيع سامسونج كمية أكبر من هواتفها مقارنةً بهواتف جوجل وذلك بسبب الانتشار الأوسع لهواتف سامسونج، واستمرار الشركة بإطلاق طرز متعددة من هواتف أندرويد طوال العام، ويشمل ذلك الهواتف من سلسلة S، وسلسلة A، بالإضافة إلى سلسلة Z.

وبسبب هذا التنوع والعدد الكبير من الهواتف التي تطلقها سامسونج طوال العام، ستجد تنوعًا كبيرًا في الملحقات المصممة لهواتف سامسونج، مثل: الحافظات وواقيات الشاشة وغير ذلك، وهذا يُشجع العديد من الأشخاص على اختيار واحد من هواتف سامسونج بدلًا من هواتف جوجل.