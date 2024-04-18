يُعدّ Honor Pad 9 من أحدث الأجهزة اللوحية التي أطلقتها شركة هونر، وهو من الأجهزة اللوحية المتوسطة والمناسبة لذوي الميزانية المحدودة.

يضم هذا الجهاز شاشة كبيرة ومشرقة، ويأتي بتصميم أنيق ويُعدّ مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد يمكن استخدامه لبث المحتوى المرئي وتصفح الويب بسلاسة، ويُباع بسعر متوسط.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة للجهاز اللوحي Honor Pad 9:

التصميم والشاشة:

اختارت شركة هونر تصميمًا أنيقًا وبسيطًا لجهازها اللوحي Pad 9، ويأتي هذا الجهاز في هيكل مصنوع من الألمنيوم ويتوفر باللون الرمادي ويمتاز بأنه رقيق؛ إذ يبلغ سُمكه 7 ملم لكنه ثقيل إلى حد ما؛ إذ يبلغ وزنه 555 جرامًا.

يضم جهاز Pad 9 شاشة IPS LCD بمقاس قدره 12.1 بوصة وتمتاز بألوانها المشرقة، وتأتي مغطاة بطبقة مضادة للوهج وتقول هونر إن شاشة هذا الجهاز مزودة بخمس طبقات مختلفة لحماية العين، وإنها تقلل إجهاد العين بنسبة تبلغ 14%.

تمتاز شاشة هذا الجهاز اللوحي بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتُظهر هذه الشاشة الألوان بمستويات تباين جيدة بنحو عام، ولن تواجه أي مشكلات في الشاشة في أثناء بث المحتوى أو ممارسة الألعاب.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز هونر Pad 9 اللوحي بمعالج (Snapdragon 6 Gen 1) من كوالكوم، وهو معالج متوسط الأداء ولا يتمتع بالقوة اللازمة لتشغيل الألعاب الكثيفة، لكنه مناسب للمهام العادية التي تشمل تصفح الويب واللعب بالألعاب غير الكثيفة، وبث المحتوى المرئي.

لا يدعم هذا الجهاز اللوحي شبكات الواي فاي 6، ولا يتضمن مقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم ولا فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، ولا يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع.

يأتي هذا الجهاز اللوحي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة قدرها 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وهو مناسب للقيام بالمهام اليومية المتعددة، وستلاحظ أن هذا الجهاز اللوحي يتمتع بالسلاسة العالية في أثناء التنقل بين التطبيقات وفي أثناء تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يعمل Pad 9 بنظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم MagicOS 7.2 ويحتوي على مجموعة من مزايا الإنتاجية التي تكون مفيدة في أثناء العمل؛ إذ تسمح لك هذه المزايا بتشغيل النوافذ المتعددة وستتمكن من العمل باستخدام ثلاث نوافذ مرة واحدة.

وفيما يتعلق بتحديثات البرامج، تقول شركة هونر إنها ستقدم تحديثًا واحدًا فقط لنظام التشغيل لجهاز Pad 9 بالإضافة إلى ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية؛ وهذا يعني أن التحديث الوحيد الذي سيحصل عليه جهاز Pad 9 هو أندرويد 14.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز Pad 9 على بطارية تبلغ سعتها 8300 ميلّي أمبير في الساعة تدوم حتى ثماني ساعات من تشغيل الفيديو وتصفح الويب. ويأتي هذا الجهاز مع شاحن بقدرة تبلغ 35 واطًا، وتستغرق عملية شحنه بالكامل مدة تقل عن ساعتين.

السعر:

يُباع جهاز Honor Pad 9 اللوحي بسعر قدره 1299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر باللون الرمادي (Space Gray).

هل يستحق الشراء؟

يناسب جهاز هونر Pad 9 اللوحي فئات معينة من المستخدمين، وسيكون مناسبًا لك إذا كنت بحاجة إلى جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد لبث المحتوى وتصفح الويب، ويضم شاشة كبيرة ومشرقة ويتمتع بعمر البطارية الطويل. ولكن إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للألعاب، فلن يكون جهاز هونر مناسبًا لك.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Honor Pad 9 اللوحي:

Honor Pad 9 المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 6 Gen 1 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.1 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.1. البطارية 8300 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي. نظام التشغيل أندرويد 13. الوزن 555 جرامًا. السعر 1299 ريالًا سعوديًا.