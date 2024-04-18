مايكروسوفت تطلق تطبيق OneNote لنظارة آبل

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق تطبيق تدوين الملاحظات OneNote لنظارة آبل فيجن برو.

ويضم تطبيق مايكروسوفت العديد من المزايا الموجودة بالفعل في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة آيباد اللوحية.

ويمكن استخدام تطبيق OneNote لكتابة المذكرات والملاحظات، مع خيارات لمزامنة المحتوى مع خدمة التخزين السحابي OneDrive للوصول إليه عبر مختلف المنصات، كما يمكن إضافة وسوم مثل “هام” و”المهام” لتسهيل ترتيب المحتوى داخل التطبيق، ويتيح التطبيق حماية الملاحظات بكلمة مرور.

ويعمل تطبيق OneNote في نظارة آبل Vision Pro على نحو مباشر مثل باقي التطبيقات الموجودة في النظارة، أو باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة متصلين بها.

وتخطط مايكروسوفت لإتاحة العديد من المزايا الأخرى في المستقبل، مثل إضافة دعم روبوت الذكاء الاصطناعي Copilot والمصادقة الثنائية وإدراج الصور من الكاميرا أو تطبيق الصور، وغيرها.

ويمكن تنزيل تطبيق مايكروسوفت OneNote لنظارة آبل من متجر آب ستور، ويمكن استخدامه بحساب مايكروسوفت الشخصي أو حسابات الأعمال.

وتسعى الشركة إلى توفير كافة التطبيقات التابعة لها على نظارة آبل فيجن برو الجديدة، وقد سبق وأن أتاحت تطبيقات أخرى تابعة لها، مثل تطبيق المكالمات والاجتماعات تيمز، وتطبيق إدارة البريد الإلكتروني أوت لوك، وتطبيقات وورد وإكسل وباوربوينت.

ومن الجدير بالذكر أن نظارة آبل فيجن برو ما زالت متوفرة فقط على نطاق محدود داخل الولايات المتحدة، ومن المقرر وصولها إلى المزيد من الأسواق خلال العام الجاري.