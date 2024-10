كاسبرسكي تقدم نظام Thin Client 2.0 المحدث بحل المناعة السيبرانية 

قدمت شركة كاسبرسكي اليوم نظام التشغيل (Thin Client 2.0) المُحدث بحل المناعة السيبرانية، للأجهزة المنخفضة الأداء، الذي يتميز باتصال مُحسّن، وأعلى سرعة في تسليم التطبيقات، وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، وواجهة رسومية سهلة الاستخدام، وتفعيل سريع، وذلك خلال فعاليات (مؤتمر كاسبرسكي للمناعة الرقمية 2024)، الذي انطلق اليوم في دبي.

ويُعدّ نظام (Thin Client 2.0)، هو المكون الرئيسي لإنشاء بنية تحتية قائمة على المناعة الرقمية للأجهزة المنخفضة الأداء في مجموعة واسعة من الصناعات، تشمل: الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، والتصنيع. ويتوفر نظام التشغيل (Kaspersky Thin Client 2.0) في الشرق الأوسط من خلال مذكرة تفاهم مع شركة سكوب الشرق الأوسط.

تصنف الأجهزة المنخفضة الأداء (Thin Clients) على أنها نقاط طرفية مصغرة توفر للمستخدمين إمكانية الوصول لسطح مكتب بعيد وتعمل كبديل لمحطات العمل المحلية. وتقدر مؤسسة Verified Market Research، أن قيمة سوق الأجهزة المنخفضة الأداء قد بلغت 1.18 مليار دولار في عام 2020، ومن المُتوقع أن تصل إلى 1.36 مليار دولار بحلول عام 2028.

ولتلبية هذا الطلب، تعمل كاسبرسكي على تطوير بنيتها التحتية الوظيفية للأجهزة المنخفضة الأداء المبنية على نظام تشغيل (KasperskyOS) بهدف الاتصال الآمن بسطح المكتب البعيد. قدمت الشركة اليوم إصدارها الجديد مع قدرات مُحدثة.

لقد طُور نظام التشغيل (2.0 Kaspersky Thin Client) – الذي يُعرف اختصارًا باسم 2.0KTC – وفقًا لنهج المناعة السيبرانية الذي يضمن الأمن عبر التصميم. وحتى في البيئات العدائية، يمكن لنظام التشغيل أداء وظائفه الحيوية، حيث يلغي نظام التشغيل KasperskyOS إمكانية اختراق الجهاز. ومع هندسة المناعة السيبرانية، لا توجد حاجة إلى برمجيات أمنية إضافية أو أدوات لإدارة الحماية، مما يعني انخفاض الكلفة الإجمالية لملكية المنتج.

يأتي نظام 2.0 KTC مُثبتًا سابقًا في منصة عتاد (620Centerm F)، كما يُوزع كجهاز نقطة طرفية جاهز، وذلك بموجب عقد تصنيع للمعدات الأصلية بين شركتي كاسبرسكي وCenterm، الرائدة عالميًا في تصنيع الأجهزة المنخفضة الأداء.

كما حدثت كاسبرسكي قدرات نظام (2.0 KTC) بنحو كبير في مجالات الاتصال، والأداء، وقابلية الاستخدام، ليقدم مجموعة واسعة من المزايا، التي تشمل:

يقدم نظام (2.0 Kaspersky Thin Client) طرقًا جديدة للاتصال مِن بُعد. إذ يتيح تطبيق (Web Access) للمستخدمين الاتصال بالبيئات البعيدة العاملة عبر منصة (Citrix Workspace) وبنية VMware Horizon التحتية باستخدام تقنية 5HTML.

كما يدعم نظام التشغيل الاتصال بتطبيقات الأعمال الفردية العاملة عبر البنية التحتية لخدمات سطح المكتب البعيد من مايكروسوفت ومنصة Windows Server، والخوادم الطرفية العاملة بنظامي التشغيل ويندوز 10 و11.

تتيح تحسينات الأداء سرعة أعلى لوصول التطبيقات إلى سطح المكتب البعيد، ووقت إقلاع أقصر، وأعلى سرعة تحديث بفضل حجم نسخة نظام التشغيل المُصغرة. ولا يستغرق وقت تفعيل نظام التشغيل 2.0 KTC عبر الاتصال التلقائي سوى دقيقتين.

تحسن نظام (2.0 Kaspersky Thin Client) أيضًا من حيث قابلية الاستخدام، كما أضيفت إليه مزايا جديدة. إذ يدعم المنتج الآن الاجتماعات الصوتية، كما يدعم خاصية جديدة لطباعة المستندات من نظام تشغيل ضيف.

وفي حال انقطاع الاتصال بطريقة غير مُتوقعة، يعيد نظام التشغيل الاتصال بسطح المكتب البعيد تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من المستخدمين. وفي الوقت نفسه؛ حُدث نظام الإشعارات، كما توفر رسائل الخطأ معلومات ونصائح مفيدة لطريقة الإصلاح.

وبالإضافة إلى ذلك، أُعيد تصميم لوحة الاتصال في البيئة البعيدة، مع إضافة عناصر متحركة جديدة في سيناريوهات مختلفة، بجانب إمكانية تخصيص الواجهة.

لقد صُمم نظام التشغيل 2.0 Kaspersky Thin Client لتوفير الحماية بكفاءة للمنظمات ذات الفروع العديدة والشركات المُوزعة جغرافيًا. كما يناسب المنتج بالتحديد بنى الأعمال في القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية والحكومية، ومؤسسات النقل والصناعة، والبنية التحتية للمدن الذكية، والأتمتة الصناعية.

أطلقت كاسبرسكي نظام التشغيل (Kaspersky Thin Client 2.0) في مؤتمرها للمناعة الرقمية لعام 2024 (Kaspersky Cyber Immunity conference 2024) المُقام حاليًا في مدينة دبي، كما أعلنت أولى الشراكات التجارية المبنية على هذا المنتج المحدث.

We are kick-starting the Kaspersky Cyber Immunity conference with H.E. Al Kuwaiti as honorable guest at the museum of the future in Dubai pic.twitter.com/RWk8aluuzl

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) April 18, 2024