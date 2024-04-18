ريلمي تطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة Buds T110

أطلقت شركة ريلمي سماعتها اللاسلكية الجديدة Buds T110 لتنضم إلى مجموعة منتجاتها من ملحقات الهواتف.

وتوفر السماعة اللاسلكية درجة مقبولة من إلغاء الضوضاء، إذ يمكنها تقليل الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات الهاتفية مثل صوت الرياح على سبيل المثال مع أن السماعة تفتقر إلى خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

وتحتوي السماعة على مكبر صوت قياسه 10 ملم، يعد خيارًا مناسبًا لحجم السماعات اللاسلكية، وتنقل السماعات الصوت عبر تقنية البلوتوث 5.4 كما تدعم ترميز AAC العالي الدقة.

وتدعم سماعات الأذن ريلمي Buds T110 وضعًا خاصًا يعمل على خفض زمن التأخير إلى 88 ميلي/ الثانية فقط، الذي يعد زمنًا مناسبًا بشكل خاص لألعاب الفيديو. ومع ذلك، فهناك العديد من سماعات الأذن الأخرى التي تُقدم زمن تأخير أقل.

وتقدم السماعة حدًا أقصى لرفع مستوى الصوت حتى 102 ديسيبل مع أن ذلك الحد لم يعد مقبولًا، إذ إنه يشكل خطورة وضررًا على الأذن على المدى الطويل، ويتوفر تطبيق يسمح بالتحكم في خيارات اللمس الخاصة بسماعات الأذن حتى يمكن استخدامها للتحكم في التشغيل.

وتقول ريلمي إن عمر البطارية يصل إلى 38 ساعة، مع علبة الشحن المرفقة، ومن المفترض أن يقدم الشحن لمدة قدرها 10 دقائق فقط وقت تشغيل إضافيًا يصل إلى 120 دقيقة.

وتتمتع السماعة بخاصية مقاومة الماء طبقًا لمعيار IPX5، لذلك يمكن استخدامها تحت الأمطار.

وتطرح ريلمي سماعتها اللاسلكية بسعر يعادل 20 دولارًا أمريكيًا، لتُعد بذلك من أرخص السماعات اللاسلكية المتاحة.